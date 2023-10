Studie identifiziert Tausende programmierbare DNA-schneidende Enzyme

Eine neue Studie des McGovern Institute for Brain Research des MIT hat Tausende programmierbarer DNA-schneidender Enzyme namens Fanzors identifiziert. Fanzoren sind RNA-gesteuerte Enzyme, die so programmiert werden können, dass sie DNA an bestimmten Stellen schneiden, ähnlich den bakteriellen Enzymen, die im weit verbreiteten Gen-Editierungssystem CRISPR verwendet werden. Die in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichte Studie berichtet über die Entdeckung verschiedener natürlicher Fanzor-Enzyme, die für die Forschung oder Medizin genutzt werden könnten.

RNA-gesteuerte Enzyme haben sich im Labor als wertvolle Werkzeuge erwiesen, wie der Erfolg von CRISPR-basierten Genombearbeitungswerkzeugen zeigt. Diese Werkzeuge haben die DNA-Modifikation revolutioniert und die Forschung auf dem Gebiet der Gentherapien beschleunigt. Wissenschaftler haben seitdem verschiedene RNA-Leitenzyme in Bakterien entdeckt, die über einzigartige Eigenschaften verfügen, die für den Laborgebrauch geeignet sind. Die jüngste Entdeckung von Fanzors erweitert die Grenzen der RNA-gesteuerten Biologie. Bisher wurden solche Enzyme nur in eukaryotischen Organismen gefunden, einer Gruppe, zu der Pflanzen, Tiere und Pilze gehören, die sich durch membrangebundene Kerne auszeichnen.

Ein potenzieller Vorteil der Verwendung von Enzymen aus eukaryotischen Organismen ist ihre potenzielle Eignung für den Einsatz in anderen Eukaryoten, einschließlich Menschen, aufgrund ihrer natürlichen Evolution in ähnlichen genetischen Umgebungen. Frühere Studien haben gezeigt, dass Fanzor-Enzyme gentechnisch verändert werden können, um bestimmte DNA-Sequenzen in menschlichen Zellen präzise zu schneiden. Die neue Studie zeigt, dass einige Fanzors auch ohne Optimierung auf DNA-Sequenzen in menschlichen Zellen abzielen können.

Die Forscher erweiterten die bekannte Vielfalt der Fanzor-Enzyme erheblich, indem sie über 3,600 Fanzoren in Eukaryoten und die Viren, die sie infizieren, identifizierten, was zur Identifizierung von fünf verschiedenen Familien der Enzyme führte. Eine vergleichende Analyse dieser Enzyme ergab Hinweise auf eine lange Evolutionsgeschichte.

Es wird angenommen, dass sich Fanzors aus RNA-gesteuerten DNA-schneidenden bakteriellen Enzymen namens TnpBs entwickelt haben. Die Forschung legt nahe, dass diese bakteriellen Vorläufer mehrmals in eukaryotische Zellen eingedrungen sind, möglicherweise durch Übertragung durch Viren oder Einführung durch symbiotische Bakterien. Im Inneren der eukaryontischen Zellen entwickelten die Enzyme Eigenschaften, die an ihre neue Umgebung angepasst waren, etwa ein Signal, das es ihnen ermöglichte, in den Zellkern einzudringen und auf die DNA zuzugreifen.

Die im Rahmen der Studie durchgeführten Experimente zeigten, dass Fanzoren im Vergleich zu ihren bakteriellen Gegenstücken über ein anderes aktives DNA-schneidendes Zentrum verfügen, was zu einer höheren Präzision beim Schneiden von Zielsequenzen führt. Darüber hinaus fehlt den Fanzoren die promiskuitive Aktivität ihrer bakteriellen Vorfahren, die neben dem beabsichtigten Ziel auch andere DNA-Sequenzen schneiden.

Die Forscher hoffen, dass weitere Forschungen zur Entwicklung ausgefeilter Genombearbeitungswerkzeuge auf Basis von Fanzors führen werden. Ihre einzigartigen Fähigkeiten machen sie zu einer vielversprechenden neuen Plattform im Bereich RNA-gesteuerter Systeme.

