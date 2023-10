Forscher entwickeln neue Technik zur schadensfreien Proteinanalyse

Forschern der Texas A&M University und von TEES ist ein Durchbruch in der Proteinanalyse gelungen, indem sie eine neue Technik namens Thermostable-Raman-Interaction-Profiling (TRIP) eingeführt haben. Traditionell stellt die Raman-Spektroskopie für biomedizinische Forscher eine Herausforderung dar, da bei optischen Messungen Schäden an lebenden Proteinen auftreten. Der TRIP-Ansatz ermöglicht jedoch Screenings von Protein-Ligand-Wechselwirkungen in niedriger Konzentration und geringer Dosis unter relevanten Bedingungen und liefert markierungsfreie, hoch reproduzierbare Messungen.

Raman-Spektroskopie ist eine Technik, bei der monochromatisches Licht auf eine Probe gestrahlt und das dabei entstehende Streulicht beobachtet wird. Allerdings hat die durch das Licht erzeugte Wärme in der Vergangenheit zur Zerstörung lebender Proteine ​​geführt, was zu inkonsistenten Ergebnissen führte. Jetzt bietet TRIP eine Lösung durch Abkühlen der Oberfläche oder des Substrats, wodurch Proteinschäden verhindert werden. Dies ermöglicht es Forschern, die notwendigen Informationen zu erhalten, ohne die Integrität der Proteine ​​zu gefährden.

Die Auswirkungen dieses Durchbruchs sind erheblich. Protein-Ligand-Wechselwirkungen spielen eine entscheidende Rolle in verschiedenen biologischen Prozessen, einschließlich Signaltransduktion, Immunantworten und Genregulation. Die Fähigkeit von TRIP, diese Wechselwirkungen in Echtzeit zu erkennen, könnte den Zeitrahmen für Arzneimittel- und Impfstofftests verkürzen und möglicherweise zu einer schnelleren und kostengünstigeren Entwicklung führen.

Darüber hinaus erfordert die TRIP-Technik kleinere Probengrößen und niedrigere Proteinkonzentrationen, was sie zu einer kostengünstigeren Testoption macht. Dieser Fortschritt in der Proteinanalyse hat das Potenzial, klinische Tests zu revolutionieren, indem er noch am selben Tag Ergebnisse mit höherer Genauigkeit liefert.

Das Forschungsteam untersucht außerdem weitere Anwendungen für die TRIP-Methode. Sie hoffen, mit dieser Technik die chemische Zusammensetzung von Proteinen zu identifizieren, was Auswirkungen auf die DNA-Analyse und andere biologische Moleküle haben könnte.

Insgesamt bietet die Entwicklung der TRIP-Technik eine vielversprechende Lösung für die Herausforderungen der Proteinanalyse. Mit seiner Fähigkeit, schadensfreie Messungen unter relevanten Bedingungen bereitzustellen, hat TRIP das Potenzial, verschiedene Bereiche zu verändern, darunter Arzneimittelentwicklung, Impfstofftests und klinische Diagnostik.

