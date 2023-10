Erforschung von Erhaltungsgesetzen in der Quantenmechanik

Erhaltungssätze sind Grundprinzipien der Physik, die die Erhaltung bestimmter Größen oder Eigenschaften in isolierten physikalischen Systemen über die Zeit beschreiben. Diese Gesetze, zu denen die Erhaltung von Masse, Energie, Impuls und elektrischer Ladung gehört, sind entscheidend für das Verständnis des Verhaltens des Universums. Sie bestimmen die Prozesse, die in der Natur ablaufen können oder nicht. Beispielsweise zeigt die Impulserhaltung, dass die Summe aller Impulse in einem geschlossenen System vor und nach einem Ereignis, beispielsweise einer Kollision, konstant bleibt.

Während Erhaltungssätze in der klassischen Mechanik gut etabliert sind, werden sie im Bereich der Quantenmechanik noch interessanter. In der Quantenmechanik werden Erhaltungssätze aus Prinzipien wie den Symmetrien physikalischer Systeme abgeleitet, anders als in der klassischen Mechanik, wo sie von Anfang an vorausgesetzt werden.

In einer neuen Studie, die in Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, entwickelten Forscher ein Gedankenexperiment, um Erhaltungssätze in der Quantenmechanik weiter zu untersuchen. Gedankenexperimente, hypothetische Szenarien zur Erforschung der Konsequenzen von Theorien und Prinzipien, liefern neue Einblicke in die Natur der Quantenmechanik.

Das von den Forschern erstellte Gedankenexperiment umfasst zwei Charaktere, Alice und Bob, die auf Stühlen sitzen, deren Räder einander zugewandt sind. Wenn sie sich gegenseitig anstoßen, bewegen sie sich mit gleicher Geschwindigkeit in entgegengesetzte Richtungen, was zu einer konstanten Geschwindigkeitssumme von Null führt. Dies zeigt die Impulserhaltung im Quantenbereich.

Die Bedeutung dieses Gedankenexperiments geht über sein spezifisches Szenario hinaus. Es veranschaulicht die universelle Anwendbarkeit von Erhaltungsgesetzen und umfasst Szenarien mit unterschiedlichen Massen, Anfangsbewegungen und komplexen Wechselwirkungen. Erhaltungsgesetze ergeben sich aus den in der Natur vorkommenden Symmetrien und ihre Vorhersagbarkeit gilt unabhängig von den spezifischen Details der Wechselwirkungen.

In der Quantenmechanik stehen traditionelle Erhaltungssätze jedoch vor Herausforderungen. Die Messung einer bestimmten Größe in einem Quantensystem stört das System und verändert seine weitere Entwicklung grundlegend. Um diese Herausforderung zu meistern, entwarfen die Forscher einen Versuchsaufbau, der die Vorbereitung eines Quantensystems in einem bestimmten Anfangszustand und die Messung einer konservierten Größe unmittelbar nach der Herstellung umfasste. Anschließend ließen sie das System ohne Messungen weiterentwickeln und zeigten, dass die Drehimpulserhaltung auch in Einzelfällen bestehen bleibt.

Diese Studie trägt zu einem tieferen Verständnis der zugrunde liegenden Prinzipien der Quantenmechanik und der Erhaltungssätze bei, die das Verhalten von Quantensystemen bestimmen. Durch die Erforschung dieser Gesetze durch Gedankenexperimente und innovative Versuchsaufbauten können Wissenschaftler weiterhin die Geheimnisse des Quantenbereichs lüften.

