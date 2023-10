Das Rätsel der frühen hellen Galaxien gelöst: Bursty Star Formation

Das James Webb Space Telescope (JWST) hat kürzlich Bilder einiger der frühesten Galaxien des Universums aufgenommen, die sich innerhalb weniger hundert Millionen Jahre nach dem Urknall bildeten. Diese Galaxien erschienen für ihr Alter zu hell, zu groß und zu entwickelt und stellten das Standardmodell der Kosmologie in Frage. Neue Forschungsergebnisse, die in „The Astrophysical Journal Letters“ veröffentlicht wurden, legen jedoch nahe, dass die stoßartige Sternentstehung, ein Phänomen, das kurze, intensive Perioden der Geburt und des Todes von Sternen, gefolgt von längeren, ruhigeren Phasen, umfasst, dieses Rätsel erklären kann.

Um dieses Problem zu untersuchen, verwendeten die Forscher fortschrittliche Computersimulationen aus dem Projekt Feedback of Relativistic Environments (FIRE). Die Simulationen ergaben, dass die stoßartige Sternentstehung für die überraschende Helligkeit verantwortlich sein könnte, die in den frühen, von JWST erfassten Galaxien beobachtet wurde. Die stoßweise Sternentstehung kommt in Galaxien mit geringer Masse häufig vor und ist durch Ausbrüche der Sternentstehung gefolgt von Supernova-Explosionen gekennzeichnet, die Gas ausstoßen, das später zurückfällt und neue Sterne bildet. Wenn Galaxien jedoch massereich genug werden, hält ihre Schwerkraft die Galaxie zusammen und bringt sie in einen stabilen Zustand, wodurch der Ausstoß von Gas verhindert wird.

Sollte sich diese Erklärung bestätigen, wären keine Überarbeitungen oder Anpassungen des Standardmodells der Kosmologie erforderlich. Die Ergebnisse werfen Licht auf die Physik der kosmischen Morgendämmerung und stellen frühere Spekulationen über das frühe Universum in Frage. Durch die Bereitstellung solider Beobachtungsbeweise hat das JWST unser Verständnis der physikalischen Details von Galaxien erheblich erweitert und ermöglicht es uns, die Physik des frühen Universums erneut zu betrachten und zu studieren.

Quellen:

– Die Astrophysical Journal Letters

– Guochao Sun, Postdoktorand an der Northwestern University

– Claude-André Faucher-Giguère, Astronom an der Northwestern University