Eine unerwartete Wendung: Neue Studienergebnisse zeigen, dass frühe Galaxien viel größer sind als erwartet

By

Eine kürzlich von Astrophysikern der Northwestern University durchgeführte Studie hat ergeben, dass die frühesten Galaxien im Universum möglicherweise nicht so massereich sind wie bisher angenommen. Neue Simulationen des Forschungsteams zeigen, dass diese Galaxien aufgrund unregelmäßiger und intensiver Sternentstehungsausbrüche größer erscheinen.

Die Entdeckung dieser frühen Galaxien, die weniger als eine Milliarde Jahre nach dem Urknall entstanden, hat bestehende kosmologische Modelle vor eine Herausforderung gestellt. Dem Standardmodell zufolge haben Galaxien nicht genug Zeit gehabt, um so hell, massereich und ausgereift zu werden, wie sie erscheinen. Diese Diskrepanz warf Fragen zum Alter des Universums und zur Genauigkeit kosmologischer Modelle auf.

Das Team unter der Leitung von Postdoktorand Guochao (Jason) Sun nutzte fortschrittliche Computersimulationen im Rahmen des Feedback of Relativistic Environments (FIRE)-Projekts. Mithilfe dieser Simulationen konnten die Forscher modellieren, wie sich Galaxien kurz nach dem Urknall bildeten, und dabei Energie, Masse, Impuls und chemische Elemente berücksichtigen. Die Simulationen zeigten, dass die Sternentstehung in frühen Galaxien in Schüben erfolgte, wobei sich viele Sterne gleichzeitig bildeten, gefolgt von Phasen der Inaktivität.

Dieses als „Bursty Star Formation“ bekannte Phänomen ist in modernen Galaxien wie der Milchstraße, in denen sich Sterne mit gleichmäßiger Geschwindigkeit bilden, selten. Allerdings verursachten in frühen Galaxien Ausbrüche der Sternentstehung intensive Lichtblitze, die diese Galaxien größer erscheinen ließen, als sie tatsächlich sind. Die Simulationen reproduzierten erfolgreich die Häufigkeit heller Galaxien, die vom James Webb Space Telescope (JWST) beobachtet wurden.

Die neuen Erkenntnisse über die Entstehung früher Galaxien liefern unschätzbare Informationen über die Physik des Kosmos. Durch die Untersuchung der größten Strukturen im Universum hoffen Astronomen, ein besseres Verständnis kosmologischer Geheimnisse wie der Hubble-Spannung, der Dunklen Materie und der Dunklen Energie zu erlangen. Die mit dem JWST während der Zeit der kosmischen Morgendämmerung gemachten Beobachtungen, in der sich die ersten Sterne und Galaxien bildeten, haben Licht auf eine bisher unzugängliche Epoche des Universums geworfen.

Diese in The Astrophysical Journal Letters veröffentlichte Studie eröffnet neue Wege für die Erforschung der Entstehung und Entwicklung von Galaxien. Das Phänomen der stoßartigen Sternentstehung bietet eine Erklärung für die unerwartete Helligkeit dieser frühen Galaxien und bietet eine neue Perspektive auf die Prozesse, die das Universum in seinen Anfängen geformt haben.

Quellen:

– The Astrophysical Journal Letters (Veröffentlichung)

– Northwestern University (Forschungseinrichtung)

– James Webb-Weltraumteleskop (NASA-Mission)