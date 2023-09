Der Erntemond dieser Woche: Der letzte Supermond des Jahres

Diese Woche erwartet Himmelsbeobachter auf der ganzen Welt ein Hochgenuss, wenn sie Zeuge des letzten Supermondes des Jahres werden. Der bevorstehende Vollmond, bekannt als „Erntemond“, wird größer und heller als gewöhnlich erscheinen und denjenigen, die das Glück haben, ihn zu beobachten, einen atemberaubenden Anblick bieten.

Ein Supermond entsteht, wenn ein Vollmond mit der größten Annäherung des Mondes an die Erde auf seiner elliptischen Umlaufbahn zusammenfällt. Dieses Phänomen führt dazu, dass der Mond bis zu 14 % größer und 30 % heller erscheint als ein normaler Vollmond. Der Begriff „Supermond“ wurde 1979 vom Astrologen Richard Nolle geprägt und erfreut sich seitdem unter Himmelsbegeisterten großer Beliebtheit.

Der Erntemond ist der Vollmond, der der Herbst-Tagundnachtgleiche am nächsten kommt, die um den 22. September fällt. In diesem Jahr erreicht der Erntemond am 20. September seine höchste Helligkeit. Der Name „Erntemond“ geht auf die Tradition zurück, dass Bauern während der geschäftigen Erntezeit das Mondlicht nutzten, um ihre Arbeitszeit zu verlängern.

Laut NASA ist die beste Zeit, den Erntemond zu beobachten, kurz nach Sonnenuntergang, wenn der Mond knapp über dem Horizont steht. Zu diesem Zeitpunkt könnte der Mond aufgrund einer optischen Täuschung, die durch seine Nähe zu umgebenden Objekten am Horizont verursacht wird, größer als gewöhnlich erscheinen.

Auch wenn der Erntemond ein wunderschöner Anblick ist, geht seine Bedeutung über seinen optischen Reiz hinaus. Viele Kulturen auf der ganzen Welt verbinden den Erntemond mit einer Zeit des Überflusses, der Dankbarkeit und der Erntefeierlichkeiten. Es symbolisiert das Ende des Sommers und den Beginn des Herbstes, eine Zeit des Übergangs und der Besinnung.

Schnappen Sie sich also eine Decke, suchen Sie sich ein gemütliches Plätzchen und genießen Sie den letzten Supermoon des Jahres. Es ist eine perfekte Gelegenheit, die Wunder unseres Universums zu bestaunen und die Schönheit zu schätzen, die uns die Natur bietet.

