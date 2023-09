Der Ernte-Supermond erhellt den Herbsthimmel

Der Erntemond, auch Maismond genannt, wird in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bis zum frühen Freitag den Nachthimmel zieren. Dieser Vollmond, der am nächsten zum Herbstanfang eintritt, hat seinen Namen von den Bauern, die sich bei der Ernte ihrer Ernte bis spät in die Nacht auf sein Licht verließen. In diesem Jahr wird der Erntemond ein Supermond sein, der größer und heller als gewöhnlich erscheint.

Das Supermond-Phänomen tritt auf, wenn der Mond voll ist und sich am erdnächsten Punkt befindet. Der diesjährige Ernte-Supermond wird der letzte von vier aufeinanderfolgenden Supermonden sein, nach dem Bocksmond im Juli, dem Störmond am 1. August und dem Blauen Mond am 30. August.

Sterngucker haben in den Tagen vor und nach dem Gipfel die Möglichkeit, einen Beinahe-Vollmond zu beobachten. Während der Mond am Freitag um 5:57 Uhr EDT am vollsten ist, wird er am Donnerstag bereits nach Einbruch der Dunkelheit sichtbar sein.

Zusätzlich zum Ernte-Supermond können Himmelsbeobachter auch einen Blick auf Saturn erhaschen. Wenn man am Dienstagabend in den südöstlichen Himmel blickt, ist der Planet etwas oberhalb und links vom Mond zu sehen.

Interessanterweise war der diesjährige superblaue Mond, der letzten Monat aufging, der letzte, der in den nächsten 14 Jahren auftrat. Die nächsten superblauen Monde werden im Januar und März 2037 auftreten.

Mit Blick auf die Zukunft verspricht der Herbst 2023 mehrere aufregende Himmelsereignisse. Im Oktober wird im Südwesten der USA eine „Feuerring“-Sonnenfinsternis zu sehen sein. Außerdem wird es im November einen Jägermond und eine Mondfinsternis der Venus geben. Darüber hinaus wird der Meteorschauer der Andromediden, der seit 171 Jahren nicht mehr gesehen wurde, im Dezember seinen Höhepunkt erreichen und Himmelsbeobachter mit etwa 60 Sternschnuppen beschenken.

Quellen:

- NASA

- Forbes