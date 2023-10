Enthüllung der Geheimnisse des Asteroiden Bennu

Die OSIRIS-REx-Mission der NASA lieferte kürzlich Proben vom Asteroiden Bennu zur Erde, und erste Analysen haben spannende Erkenntnisse geliefert. Das Probenmaterial weist sowohl einen Wasser- als auch einen hohen Kohlenstoffgehalt auf, was auf das Vorhandensein der Bausteine ​​für Leben auf unserem Planeten schließen lässt. Diese Entdeckung könnte Wissenschaftlern helfen, die Ursprünge des Lebens auf der Erde und das Potenzial für Leben anderswo im Universum besser zu verstehen.

Die Proben wurden am 11. Oktober im Johnson Space Center der NASA entdeckt, wo Wissenschaftler das 4.5 Milliarden Jahre alte Gestein und den Staub präsentierten. Der Großteil der Probe befindet sich im Inneren des OSIRIS-REx-Probensammlers, mit sichtbarem Material von Bennu an der Außenseite.

In anderen Weltraumnachrichten kehrte der NASA-Astronaut Frank Rubio kürzlich zur Erde zurück, nachdem er rekordverdächtige 371 Tage an Bord der Internationalen Raumstation verbracht hatte. Während einer Pressekonferenz am 13. Oktober dachte Rubio über seine Mission und die Einzigartigkeit unseres Planeten nach. Ausgedehnte Raumflüge wie der von Rubio liefern wertvolle Daten über die Auswirkungen langfristiger Raumfahrten auf den menschlichen Körper, die für zukünftige Missionen zum Mond und Mars von entscheidender Bedeutung sind.

Darüber hinaus startete die NASA-Raumsonde Psyche am 13. Oktober erfolgreich. Auf einer Falcon Heavy-Rakete von SpaceX steuert Psyche auf einen metallreichen Asteroiden mit demselben Namen zu. Ziel dieser Mission ist es, den Asteroiden zu untersuchen und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Gesteinsplaneten wie die Erde entstanden sind.

Schließlich lieferte die NASA am 14. Oktober eine Live-Berichterstattung über die ringförmige Sonnenfinsternis. Dieses seltene Himmelsereignis tritt auf, wenn der Mond vor der Sonne vorbeizieht, diese aber nicht vollständig bedeckt, was zu einem „Feuerring“ am Himmel führt. Menschen in den angrenzenden 48 Bundesstaaten hatten die Gelegenheit, zumindest eine partielle Sonnenfinsternis mitzuerleben.

Diese jüngsten Entwicklungen in der Weltraumforschung unterstreichen die laufenden Bemühungen der NASA, unser Verständnis des Universums zu erweitern und die Geheimnisse der Himmelskörper aufzudecken.

