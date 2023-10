OSIRIS-REx der NASA schließt historische Mission zur Rückführung von Asteroidenproben ab

By

Die erste Asteroidenproben-Rückgabemission der NASA, OSIRIS-REx, landete am 24. September erfolgreich auf der Erde, nachdem sie Gesteins- und Staubproben vom Asteroiden Bennu gesammelt hatte. Die Probenrückgabekapsel wurde zum Johnson Space Center der NASA in Houston geflogen, wo die Proben gelagert und mit Wissenschaftlern auf der ganzen Welt geteilt werden. Diese Mission wird Astronomen helfen zu verstehen, wie Planeten entstanden sind und wie das Leben begann, und Einblicke in erdnahe Asteroiden liefern.

NASA-Astronaut stellt mit 371 Tagen im Weltraum einen US-Rekord auf

Ein weiteres historisches Ereignis ereignete sich am 27. September, als der NASA-Astronaut Frank Rubio zur Erde zurückkehrte, nachdem er rekordverdächtige 371 Tage im Weltraum verbracht hatte. Rubio landete zusammen mit zwei Besatzungsmitgliedern sicher in Kasachstan. Diese erweiterte Mission wird es Forschern ermöglichen, die Auswirkungen langfristiger Raumflüge auf den Menschen zu untersuchen.

Fortschritte bei der Artemis-II-Mission der NASA zum Mond

Die Kernstufe der Mondrakete Artemis II der NASA, ausgestattet mit allen vier RS-25-Triebwerken, wurde in der Michoud Assembly Facility der NASA fertiggestellt. Die Artemis-II-Astronauten haben außerdem den ersten einer Reihe integrierter Bodensystemtests im Kennedy Space Center der NASA abgeschlossen. Artemis II wird die erste bemannte Mission der NASA im Rahmen des Artemis-Programms sein, deren Ziel es ist, die nächsten Menschen auf dem Mond zu landen.

Vorschau auf die ringförmige Sonnenfinsternis „Ring of Fire“.

Am 14. Oktober wird in den gesamten Vereinigten Staaten, von Oregon bis Texas, eine seltene ringförmige Sonnenfinsternis zu sehen sein. Eine ringförmige Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond die Sonne nicht vollständig verdeckt, wodurch ein „Feuerring“-Effekt entsteht. Diese Veranstaltung bietet Beobachtern die Möglichkeit, Zeuge dieses einzigartigen Phänomens zu werden. Besuchen Sie solarsystem.nasa.gov/eclipses, um mehr über Finsternisse zu erfahren.

Quellen:

– NASA: Die 1958 gegründete National Aeronautics and Space Administration (NASA) ist eine unabhängige Behörde der US-Bundesregierung.

– OSIRIS-REx: Die 2016 gestartete Raumsonde Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer (OSIRIS-REx) ist die erste Mission der NASA zur Rückführung von Asteroidenproben.

– Artemis II: Die Artemis-II-Mission ist Teil des Artemis-Programms der NASA, das darauf abzielt, Menschen zum Mond zurückzubringen.