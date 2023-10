Die Psyche-Mission der NASA bereitet sich auf die Untersuchung eines metallreichen Asteroiden vor

Die NASA wird ihre Raumsonde Psyche zu einer monumentalen Mission starten, um einen metallreichen Asteroiden im äußeren Teil des Asteroidenhauptgürtels zu untersuchen. Der Start ist für den 12. Oktober geplant und die Raumsonde begibt sich auf eine 2.2 Milliarden Meilen lange Reise zum Asteroiden Psyche. Dies ist das erste Mal, dass die NASA einen Asteroiden erforscht, der überwiegend aus Metall und nicht aus Gestein oder Eis besteht. Ziel der Mission ist es, die Geheimnisse der Entstehung von Gesteinsplaneten wie der Erde zu lüften.

Ein weiterer wichtiger Meilenstein: Die CHAPEA-Mars-Analogmission der NASA hat kürzlich ihren 100. Tag erreicht. Die vierköpfige freiwillige Besatzung lebt in einem simulierten Marslebensraum im Johnson Space Center der NASA und führt Aktivitäten durch, die Astronauten bei zukünftigen bemannten Missionen zum Mars durchführen werden. Die aus dieser simulierten Mission gewonnenen Erkenntnisse werden zusammen mit den Lehren aus den Artemis-Missionen auf dem Mond zur Vorbereitung der Entsendung von Astronauten zum Mars beitragen.

Am 1. Oktober jährte sich die offizielle Aufnahme des NASA-Betriebs zum 65. Mal. Als Reaktion auf die sowjetischen Fortschritte in der Weltraumforschung unterzeichnete Präsident Dwight D. Eisenhower das National Aeronautics and Space Act und machte damit die NASA zur führenden Behörde, die für das zivile Raumfahrtprogramm der USA verantwortlich ist. Die NASA übernahm Elemente ihres Vorgängers, des National Advisory Committee for Aeronautics, das sich auf die Förderung der Luftfahrtforschung konzentrierte.

Außerdem feierte die NASA diesen Sommer den 15. Jahrestag des Student Airborne Research Program (SARP). SARP bietet Oberstufenstudenten praktische Forschungserfahrung, indem sie an echten Wissenschaftskampagnen an Bord der luftgestützten Wissenschaftslabore der NASA teilnehmen. Diese Labore sind mit speziell für Forschungsprojekte ausgestatteten Flugzeugen ausgestattet.

Diese Meilensteine ​​und Missionen dienen als wichtige Sprungbretter für die fortlaufende Erforschung und Erforschung unseres Universums durch die NASA.

