Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften hat den Nobelpreis für Chemie 2023 an Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus und Alexei I. Ekimov für ihre bemerkenswerte Entdeckung und Entwicklung von Quantenpunkten verliehen. Quantenpunkte sind winzige Partikel, die aufgrund ihrer Größe Farben reproduzieren und sich daher perfekt für Fernsehbildschirme eignen.

Quantenpunkte funktionieren, indem sie Licht durch einen Filter leiten, der diese Punkte enthält. Der Filter reproduziert Farben basierend auf der Breite der Quantenpunkte. Ein Quantenpunkt von sieben Nanometern wandelt Licht in Rot um, fünf Nanometer wandeln es in Grün um und drei Nanometer wandeln es in Blau um. Diese Technologie ermöglicht eine genauere Farbwiedergabe im Vergleich zu herkömmlichen LED-LCD- und OLED-Fernsehern.

Einige der besten derzeit erhältlichen OLED-Fernseher verwenden Quantenpunktfilter. Diese Fernseher werden als QD-OLED-Fernseher bezeichnet und bieten eine überragende Farbgenauigkeit und Helligkeit. Zwei QD-OLED-Fernseher sind die Top-Auswahl auf dem Markt.

Der Samsung S95C OLED-Fernseher nutzt einen Quantenpunktfilter, um seine Helligkeit und Farbgenauigkeit zu verbessern. Aufgrund seiner beeindruckenden Helligkeit und der praktischen One Connect-Box für das Kabelmanagement ist es sehr zu empfehlen. Dieser Fernseher hält derzeit den Titel des besten von Experten getesteten OLED-Fernsehers.

Der Sony Bravia XR A95K OLED-Fernseher war der bisherige Spitzenreiter in der Kategorie der OLED-Fernseher, wurde aber vom S95C übertroffen. Dank seines Quantenpunktfilters bietet es hervorragende Farben und Helligkeit, insbesondere in HDR. Sony hat außerdem den Sony Bravia XR A95L OLED-Fernseher herausgebracht, der eine noch bessere Helligkeit als sein Vorgänger verspricht.

Durch die Wahl eines OLED-Fernsehers mit preisgekrönter Quantum-Dot-Technologie können Verbraucher sicherstellen, dass sie in ein erstklassiges Seherlebnis investieren. Diese Fernseher bieten eine verbesserte Farbwiedergabe und Helligkeit und sind damit die erste Wahl für alle, die ihr Home-Entertainment-Setup aufrüsten möchten.

Quelle: Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften