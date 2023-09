Ein jugendlicher Forscher entdeckt eine Wespe mit der Fähigkeit, Plastik zu durchbohren

In einer bemerkenswerten Entdeckung hat ein jugendlicher Forscher namens Matvey Nikelshparg herausgefunden, dass eine Art parasitoider Wespen die Fähigkeit besitzt, Plastik zu durchbohren. Nikelshparg, der sich leidenschaftlich für die Erforschung von Schlupfwespen interessiert, machte diese Entdeckung, als er in seinem Heimlabor Experimente mit den Insekten durchführte.

Bei der betreffenden Art, Eupelmus messene, handelt es sich um eine winzige Wespe, die ihre Eier typischerweise auf oder in andere Käfer legt. Diese Wespen bohren sich mit einem sogenannten Legebohrer in verhärtete Pflanzenwucherungen, sogenannte Gallen, die die Larven anderer Wespenarten schützen. Nikelshparg beobachtete jedoch, dass die Wespe E. messene mit ihrem Legebohrer eine Plastik-Petrischale durchbohren und ein Ei außerhalb des Behälters ablegen konnte.

Nikelshparg berichtete über seine Ergebnisse im Journal of Hymenoptera Research. Er führte Experimente durch, um herauszufinden, was passieren würde, wenn mehrere E. messene-Wespen mit einer einzelnen Wirtslarve in eine Petrischale gegeben würden. Während die meisten Wespen die Larve sofort angriffen, bohrte sich ein Individuum stattdessen in die Styroporwand der Schale. Dieses Verhalten wurde bei acht von 56 aufgezogenen Wespen beobachtet.

Der Vorgang des Durchbohrens von Plastik dauerte für die Wespen über zwei Stunden, in denen sie Pausen zum Mittagessen oder zum Trinken einlegten. Die Forscher stellten außerdem fest, dass sich die Bohrbewegung der Wespe von der Bohrbewegung in Gallen unterschied. Es zeigte sich, dass die Wespen ein flexibles Bohrverhalten gegenüber Kunststoffoberflächen zeigten.

Die Fähigkeit dieser Wespen, in Plastik einzudringen, wirft interessante Fragen auf. Es ist unklar, wie die Wespen die glatte Oberfläche der Petrischale durchstoßen, zumal Risse, die sie normalerweise bei Gallen ausnutzen, im Kunststoff nicht vorhanden sind. Darüber hinaus bleibt unklar, warum andere verwandte Arten nicht dasselbe Verhalten zeigen.

Diese Entdeckung könnte umfassendere Auswirkungen auf das Verständnis der Stechwerkzeuge verschiedener Insekten haben, darunter auch Mücken, die Krankheiten übertragen. Es könnte sogar zur Entwicklung neuer chirurgischer Geräte führen, die von den Bohrfähigkeiten der Wespen inspiriert sind.

