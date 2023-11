Neue Entdeckungen auf Ganymed: Enthüllung der Geheimnisse von Jupiters größtem Mond

Die Juno-Mission der NASA hat einen bahnbrechenden Meilenstein erreicht, indem sie bedeutende neue Erkenntnisse auf Ganymed, dem größten Jupitermond, entdeckt hat. Während eines nahen Vorbeiflugs machte das Spektrometer Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) der Raumsonde eine atemberaubende Entdeckung und entdeckte Mineralsalze und organische Verbindungen auf der Mondoberfläche. Dieser entscheidende Durchbruch, der in Nature Astronomy veröffentlicht wurde, hat Wissenschaftlern unschätzbare Einblicke in die Zusammensetzung von Ganymed und den rätselhaften verborgenen Ozean unter seiner eisigen Kruste geliefert.

Ganymed, ein Mond, der größer als der Planet Merkur ist, fasziniert Forscher seit Jahren aufgrund seines großen inneren Ozeans. Obwohl frühere Beobachtungen der NASA-Raumsonde Galileo und des Hubble-Weltraumteleskops auf das Vorhandensein von Salzen und organischen Stoffen hindeuteten, reichte die Auflösung nicht aus, um schlüssige Beweise zu liefern.

Am 7. Juni 2021 gelang Juno jedoch ein sensationeller Vorbeiflug an Ganymed, wobei er bis zu 650 Meilen von der Mondoberfläche entfernt war. Während dieser außergewöhnlichen Begegnung nahm das JIRAM-Instrument bemerkenswerte Infrarotbilder und -spektren auf und enthüllte die komplizierten Details der Mondoberfläche.

Die von Juno gesammelten Daten überraschten die Wissenschaftler mit ihrem beispiellosen Detaillierungsgrad und zeigten eine räumliche Auflösung von mehr als 0.62 Meilen pro Pixel. Dies ermöglichte die Erkennung und Analyse charakteristischer spektraler Merkmale in Nicht-Wassereis-Materialien, einschließlich hydratisiertem Natriumchlorid, Ammoniumchlorid, Natriumbicarbonat und möglicherweise aliphatischen Aldehyden.

Beschreibender Satz: Diese außergewöhnlichen Funde weisen auf die faszinierende Entstehungsgeschichte von Ganymed hin, da das Vorhandensein von Ammoniaksalzen darauf hindeutet, dass der Mond möglicherweise Materialien angesammelt hat, die kalt genug sind, um Ammoniak zu kondensieren. Darüber hinaus stammen die Carbonatsalze möglicherweise aus kohlendioxidreichem Eis.

Bemerkenswerterweise wurden die höchsten Konzentrationen an Salzen und organischen Stoffen sowohl in dunklem als auch hellem Gelände in bestimmten Breitengraden entdeckt, die vom intensiven Magnetfeld des Jupiter abgeschirmt sind. Diese faszinierende Beobachtung deutet darauf hin, dass es sich bei den entdeckten Materialien möglicherweise um Überreste einer Tiefsee-Sole handelt, die einst die gefrorene Oberfläche von Ganymed erreichte.

Während die Juno-Mission voranschreitet, lüftet sie weiterhin die Geheimnisse des Jupiter und seiner verschiedenen Monde. Neben seinen bahnbrechenden Entdeckungen auf Ganymed hat Juno auch Europa genau beobachtet und ist nun bereit, Io während seines bevorstehenden Vorbeiflugs zu untersuchen.

