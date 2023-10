Der Satellit BlueWalker 3 überrascht Wissenschaftler als hellstes Objekt am Nachthimmel

Am 2. Oktober staunten Wissenschaftler nicht schlecht, als sie entdeckten, dass das hellste am Nachthimmel sichtbare Objekt kein natürlicher Himmelskörper, sondern der Prototyp des Satelliten BlueWalker 3 war. Typischerweise wird angenommen, dass die Sterne und Planeten die hellsten Objekte am Nachthimmel sind, wobei die Sonne tagsüber am hellsten ist. Der Prototyp-Satellit BlueWalker 3 hat diese Erwartungen jedoch übertroffen.

Der Satellit BlueWalker 3, im Besitz der AST Space Mobile Company, ist Teil einer geplanten Satellitengruppe namens Bluebirds. Es handelt sich um einen riesigen, 693 Quadratmeter großen Satelliten, der als Spiegel fungiert, das Sonnenlicht zur Erde reflektiert und eine außergewöhnliche Helligkeit am Nachthimmel erzeugt. Der Satellit ist der Vorläufer einer größeren Reihe kommerzieller Satelliten, die weltweit Mobilfunk- und Breitbanddienste bereitstellen werden.

Ein von Nature veröffentlichter Bericht ergab, dass der Satellit BlueWalker 3 die meisten Sterne am Nachthimmel bei weitem überstrahlt. Seine Helligkeit wird auf einer Magnitudenskala gemessen und mit einer Magnitude von +0.4 gehört er zu den zehn hellsten Sternen am Himmel, wenn er ein Stern wäre.

Allerdings gibt diese neu entdeckte Helligkeit bei Astronomen Anlass zur Sorge. Da die AST Space Mobile Company den Start eines Clusters von etwa 90 ähnlichen Satelliten plant, besteht die Sorge, dass der Nachthimmel mit künstlichem Licht überfüllt wird. Patrick Seitzer, ein emeritierter Astronom an der University of Michigan, äußerte seine Besorgnis über die Zukunft des Nachthimmels und erklärte: „Wir werden im nächsten Jahrzehnt eine sehr große Anzahl großer Satelliten starten sehen.“

Die Helligkeit des Satelliten BlueWalker 3 übertrifft die Empfehlung der Internationalen Astronomischen Union um den Faktor 400. Diese beeindruckende Helligkeit hat nicht nur Wissenschaftler überrascht, sondern auch eine Diskussion über die Auswirkungen künstlicher Satelliten auf unsere Sicht auf den Nachthimmel ausgelöst.

