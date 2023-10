Die Klänge von Pando: Der Kommunikation des alten Baumes lauschen

Kürzlich wurden Aufnahmen gemacht, die es uns ermöglichen, die Geräusche eines der umfangreichsten und ältesten Lebewesen der Erde zu hören. Pando, ein riesiger Wald, der aus einem einzigen Baum besteht, ist eine bemerkenswerte Pflanze, die zu den Zitterpappelarten gehört. Mit 47,000 Stämmen, die alle identische DNA besitzen, verbreitet sich Pando über 100 Hektar in Utah. Mit einem geschätzten Alter von möglicherweise 12,000 Jahren wiegt dieses kolossale Lebewesen 6,000 Tonnen und verfügt über baumartige Stämme, die bis zu 24 Meter hoch sind.

Der Klangkünstler Jeff Rice arbeitete mit Friends of Pando zusammen, um die Geräusche dieses verborgenen Organismus aufzuzeichnen. Rice platzierte ein Hydrophon in einer Mulde am Fuß eines Astes und führte es bis zu den Wurzeln des Baumes. Dabei entdeckte er ein schwaches Geräusch, das sogar Vibrationen während eines Gewitters auffing. Der Künstler glaubt, dass die Vibrationen durch Millionen von Blättern im Wald verursacht werden, die vibrieren und ihre Vibrationen durch die Zweige in die Erde übertragen.

Das Wurzelsystem von Pando ist miteinander verbunden, was durch die aufgezeichneten Klopfgeräusche bewiesen wird, wenn aus der Ferne auf einen Ast geklopft wird. Während gemeinsame Wurzelsysteme bei Espenarten häufig vorkommen, zeichnet sich Pando durch seine bemerkenswerte Größe und sein Alter aus.

Diese beispiellose Gelegenheit, den Klängen von Pando zu lauschen, hat sowohl künstlerisches als auch wissenschaftliches Potenzial. Lance Oditt, der Gründer von Friends of Pando, sieht das Potenzial, diese fundierten Daten in wissenschaftlichen Studien zu nutzen, um das riesige verborgene Hydrauliksystem besser zu verstehen, ohne Schaden anzurichten.

Jeff Rice betonte die Bedeutung natürlicher Geräusche in Umweltstudien und erklärte, dass sie eine Aufzeichnung der lokalen Artenvielfalt seien und zur Messung von Umweltveränderungen verwendet werden könnten. Leider befindet sich Pando aufgrund menschlicher Aktivitäten wie der Rodung von Lebensräumen und der Ausrottung von Raubtieren, die zur Kontrolle der Pflanzenfresserpopulationen beitragen, derzeit im Niedergang. Dies gibt Anlass zur Sorge über die Zukunft dieses außergewöhnlichen Organismus und des von ihm unterstützten Ökosystems.

