Wie Lederschildkröten mit der Salzigkeit des Ozeans kämpfen

Wasser ist lebenswichtig, aber da sich 96 % des Wassers der Erde in den Ozeanen befindet, ist der größte Teil davon aufgrund seines hohen Salzgehalts ungenießbar. Bestimmte Arten haben jedoch raffinierte Methoden entwickelt, um in dieser salzigen Umgebung zu gedeihen. In ihrem Buch „The Blue Machine: How the Ocean Works“ befasst sich die Ozeanographin Helen Czerski mit den faszinierenden Anpassungen von Lederschildkröten an die extreme Salzigkeit ihrer Umgebung.

Lederschildkröten navigieren durch das neblige türkisfarbene Wasser vor Nova Scotia, umgeben von Fragmenten treibenden organischen Lebens. Diese Schildkröten haben Tausende von Kilometern von ihren Brutplätzen in der Karibik zurückgelegt und sind jetzt hungrig. Auf molekularer Ebene ähneln ihre Körper unseren, weisen jedoch eine geringere Salzkonzentration auf. Ihre ledrige Haut fungiert als Schutzbarriere und verhindert, dass übermäßig viel Salz in ihren Körper gelangt.

Obwohl die meisten Meereswirbeltiere kein Wasser trinken, stehen sie dennoch vor der Herausforderung, den Wasserhaushalt aufrechtzuerhalten und Salz fernzuhalten. Die Lederschildkröte ist in diesem Spiel hervorragend. Die Schildkröte ernährt sich hauptsächlich von Quallen, die so salzig sind wie das Meer, und nimmt mit jedem Bissen dreimal so viel Salz wie Nahrung zu sich. Um dem entgegenzuwirken, verfügen Lederschildkröten über spezielle Salzdrüsen, die das überschüssige Salz entfernen und über ihre Tränendrüsen absondern. Diese Tränen sind dick und zähflüssig und enthalten fast die doppelte Salzkonzentration des Ozeans. Um zu überleben, muss die Schildkröte jede Stunde etwa 8 Liter (2 Gallonen) Tränen „weinen“.

Die Anpassung der Lederschildkröten an die salzige Umgebung ist sowohl genial als auch herzzerreißend. Sie rudern unermüdlich durch das Wasser, speichern und extrahieren Nährstoffe, während sie überschüssiges Salz durch ihre Tränen ausstoßen. Dieser ständige Prozess ermöglicht es ihnen, in der salzigen Umarmung des Ozeans zu überleben und zu gedeihen.

Quellen:

– Czerski, H. (2023). Die blaue Maschine: Wie der Ozean funktioniert. WW Norton & Company.