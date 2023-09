By

Kinofans erinnern sich vielleicht an das fiktive Szenario im Film „Die Nacht der lebenden Toten“, in dem die auferstandenen Toten der Strahlung einer von der Venus zurückkehrenden Raumsonde zugeschrieben werden. Obwohl es ein unterhaltsames Konzept für einen Film ist, möchte die NASA allen versichern, dass ihre jüngste Mission keine Zombies beinhaltet. Am Sonntag schloss die Raumsonde OSIRIS-REx ihre siebenjährige Rundreise zum Asteroiden 101955 Bennu erfolgreich ab und brachte eine Probe von Gesteinen und Staub zurück.

NASA-Administrator Bill Nelson stellte klar, dass Bennu ein potenziell gefährlicher Asteroid sei, da die Wahrscheinlichkeit, dass er die Erde treffe, gering sei. Diese Bezeichnung sollte jedoch nicht mit den Gefahren im Zombie-Stil verwechselt werden, die in George A. Romeros Film dargestellt werden. Das Hauptaugenmerk dieser Mission liegt darauf, wertvolle Informationen über die frühe Zusammensetzung unseres Sonnensystems zu sammeln. Wissenschaftler hoffen, dass der Inhalt des Asteroiden Einblicke in die Planetenentstehung, organische Moleküle und die Möglichkeit von flüssigem Wasser bietet.

Nach einer dreijährigen Reise setzte OSIRIS-REx seine Probenrückgabekapsel über Utah ab. Anschließend sank die Kapsel durch die Atmosphäre und landete sanft mit dem Fallschirm auf dem Boden. Das NASA-Personal näherte sich der Kapsel mit Vorsicht und stellte sicher, dass alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden. Obwohl JAXA, die japanische Raumfahrtbehörde, ähnliche Missionen bereits ohne Zwischenfälle abgeschlossen hat, hat die NASA zusätzliche Vorkehrungen getroffen, um eine mögliche Kontamination zu verhindern.

Die OSIRIS-REx-Kapsel wurde sofort in einen Reinraum überführt und einem kontinuierlichen Stickstoffstrom ausgesetzt. Ziel dieses Prozesses ist es, die Reinheit der Probe für Forschungszwecke aufrechtzuerhalten. Das Hauptziel besteht darin, jegliche mögliche Interaktion mit irdischer Materie zu vermeiden, und nicht darin, einen Zombie-Ausbruch im Johnson Space Center zu verhindern.

Um den Forschungsumfang zu erweitern, plant die NASA, bis zu einem Viertel der Bennu-Probe an Wissenschaftler weltweit zu verteilen. Das OSIRIS-REx-Team, bestehend aus 233 Wissenschaftlern aus 38 Institutionen, wird einen Teil der Probe erhalten. Die Canadian Space Agency und JAXA werden ebenfalls kleinere Teile erhalten, während der Großteil im Johnson Space Center der NASA für zukünftige Wissenschaftler aufbewahrt wird.

In der Zwischenzeit setzt die Raumsonde OSIRIS-REx ihre Erkundung fort und ist nun auf dem Weg zu ihrem nächsten Ziel, dem Asteroiden 99942 Apophis. Die Bemühungen der NASA, die Geheimnisse des Weltraums zu verstehen, haben seit dem Film „Die Nacht der lebenden Toten“ große Fortschritte gemacht, aber seien Sie versichert, dass an der Rückkehr der OSIRIS-REx-Mission keine untoten Kreaturen beteiligt sind.

Quellen:

– [Nacht der lebenden Toten](https://youtube.com/watch?v=xj0O-fLSV7c&start=22&feature=oembed)

– NASA-Twitter-Konto