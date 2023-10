Die wunderschöne NGC 6951: Ein Kunstwerk im Weltraum

Das Hubble-Weltraumteleskop hat uns im Laufe der Jahre unzählige atemberaubende Bilder von Galaxien geliefert, und die neueste Ergänzung seiner Sammlung bildet da keine Ausnahme. NGC 78 liegt 6951 Millionen Lichtjahre entfernt und ist eine Balkenspiralgalaxie, die mit ihren leuchtend blauen Spiralarmen, Sternhaufen und dunkelorangefarbenen Staubspuren besticht. Im Zentrum der Galaxie befindet sich ein supermassereiches Schwarzes Loch, das von einem Ring aus Sternen, Gas und Staub umgeben ist, der als zirkumnuklearer Ring bekannt ist.

Die Daten für das Bild von NGC 6951 wurden mit Hubbles Wide Field Camera 3 und Advanced Camera for Surveys gesammelt, die 2009 während Wartungsmissionen von Astronauten installiert wurden. Dieses atemberaubende Bild ist das Ergebnis ihrer Bemühungen und ermöglicht es uns, die Schönheit davon zu erleben fernes Reich.

NGC 6951 hat ebenfalls eine faszinierende Geschichte, wobei die höchste Sternentstehungsrate vor etwa 800 Millionen Jahren auftrat. Nach einer 300 Millionen Jahre dauernden Pause wurde die Sternenfabrik wieder in Betrieb genommen und in den letzten 25 Jahren kam es in der Galaxie zu sechs großen Supernova-Explosionen. Das Durchschnittsalter der Sternhaufen in NGC 6951 beträgt etwa 200 bis 300 Millionen Jahre, einige sind sogar eine Milliarde Jahre alt.

NGC 6951 wurde offiziell als Seyfert-Galaxie vom Typ II klassifiziert. Sie strahlt erhebliche Infrarotstrahlung aus und enthält in ihrem Zentrum sich langsam bewegende gasförmige Materie. Einige Astronomen klassifizieren sie jedoch auch als LINER-Galaxie (Low Ionization Nuclear Emission Line Region), die schwach ionisierte oder neutrale Atome emittiert. Die Kombination dieser Merkmale macht NGC 6951 zu einem einzigartigen und faszinierenden Himmelsobjekt.

Zwischen dem 2. und 7. Oktober wird die NASA im Rahmen ihrer Bildveröffentlichungskampagne jeden Tag ein neues Bild des Hubble-Weltraumteleskops veröffentlichen. NGC 6951 ist nur eines der vielen Wunder des Universums, die Hubble immer wieder enthüllt und uns an die unendliche Schönheit erinnert, die jenseits unserer Welt liegt.

