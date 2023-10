Die glänzende Zukunft der Satellitentelefone: Der BlueWalker 3-Satellit und das Problem der Lichtverschmutzung

By

Der von AST SpaceMobile entwickelte Satellit BlueWalker 3 hat kürzlich für Schlagzeilen mit seiner bahnbrechenden Technologie gesorgt, die normale Smartphones in Satellitentelefone verwandelt. Allerdings hat dieser innovative Satellit auch Bedenken hinsichtlich des wachsenden Problems der Lichtverschmutzung geweckt.

Laut einer in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Studie ist der Satellit BlueWalker 3 zu einem der hellsten am Nachthimmel sichtbaren Objekte geworden. Dies stellt für Astronomen und Forscher ein Problem dar, da es möglicherweise ihre Beobachtungen von Himmelskörpern beeinträchtigen könnte. Die Helligkeit des Satelliten ist vergleichbar mit der des achthellsten von der Erde aus sichtbaren Sterns, Procyon. Nur der Mond, Jupiter, Venus und sieben Sterne sind heller als BlueWalker 3.

Die Helligkeit eines Satelliten hängt direkt von seiner Größe ab, da größere Satelliten mehr Licht reflektieren. Der BlueWalker 3 ist aufgrund seiner beträchtlichen Größe mit einem Array von 64 Quadratmetern derzeit der hellste Satellit im erdnahen Orbit. Dieser Satellit ist jedoch nur ein Prototyp für eine Konstellation noch größerer Satelliten, die von AST SpaceMobile entwickelt und von AT&T unterstützt wird.

Die durch diese Satelliten verursachte Lichtverschmutzung kann verschiedene negative Auswirkungen haben. Für Astronomen kann es schwierig sein, Sternbilder zu erkennen und Nebel, Staubwolken und andere Himmelsdetails zu beobachten. Auch Wildtiere, beispielsweise Vögel, die sich im Sternenlicht bewegen, können durch den helleren Nachthimmel beeinträchtigt werden. Darüber hinaus könnte der kulturelle und spirituelle Wert der Sternbeobachtung gemindert werden, wenn die Lichtverschmutzung weiter zunimmt.

Während BlueWalker 3 und ähnliche Satelliten verbesserte Internetzugangs- und Kommunikationsfähigkeiten bieten, sollten Bemühungen zur Minimierung der Lichtverschmutzung Vorrang haben. Branchenakteure können Designänderungen ausprobieren, um die von Satelliten reflektierte Lichtmenge zu reduzieren. Darüber hinaus könnten die Regulierungsbehörden erwägen, im Rahmen des Genehmigungsverfahrens vor dem Start auch Bewertungen der Auswirkungen eines Satelliten auf den Nachthimmel einzubeziehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Satellit BlueWalker 3 die Zukunft der Satellitentelefone darstellt, seine Helligkeit jedoch Anlass zur Sorge hinsichtlich der Lichtverschmutzung gibt. Für eine nachhaltige Zukunft ist es von entscheidender Bedeutung, den technologischen Fortschritt mit der Erhaltung unseres Nachthimmels und seiner ökologischen und kulturellen Bedeutung in Einklang zu bringen.

