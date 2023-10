NASA enthüllt aufregende Erkenntnisse aus der Asteroidenprobe von OSIRIS-REx

By

Die siebenjährige Mission der NASA, eine Probe vom Asteroiden Bennu zu sammeln, hat endlich Ergebnisse gebracht. Nach einer Reise von fast 4 Milliarden Meilen sammelte die Raumsonde OSIRIS-REx im Jahr 2020 erfolgreich eine Gesteinsprobe von Bennu und brachte sie im September zur Erde zurück. Jetzt analysieren NASA-Wissenschaftler die Probe, um ihre wissenschaftliche Geschichte aufzudecken.

Bei einer öffentlichen Enthüllungsveranstaltung teilte NASA-Administrator Bill Nelson die aufregenden Neuigkeiten mit. Die Probe enthält dunkle, kohlefarbene Asteroidenkiesel und -partikel sowie hydratisierte Tonmineralien, Wasser, Kohlenstoff und organische Moleküle. Laut Nelson sind diese Elemente entscheidend für das Verständnis der Ursprünge unseres eigenen Planeten und seines Potenzials, Leben zu beherbergen.

Dante Lauretta, Hauptforscher für OSIRIS-REx, erklärte die Bedeutung von Kohlenstoff in der Probe. Er erklärte, dass die Tonmineralien, die Wasser enthalten, wahrscheinlich vor Milliarden von Jahren Wasser zur Erde transportierten und unseren Planeten dadurch bewohnbar machten. Das Vorhandensein von Schwefel in Verbindung mit Aminosäuren weist auf die Möglichkeit biologischer Prozesse hin. Darüber hinaus könnten Magnetitpartikel eine Rolle bei der organischen Evolution und der Katalyse von Reaktionen gespielt haben.

Daniel Glavin, der Leiter der Probenanalyse, stellte die organische Substanz in der Probe heraus und beschrieb sie als „voller organischer Stoffe“. Die Ergebnisse haben weitreichende Auswirkungen auf das Verständnis der Ursprünge und des Potenzials des Lebens nicht nur auf der Erde, sondern auch auf anderen Planeten wie Venus und Mars.

Die Probe, die in einem speziell konstruierten Reinraum im Gebäude 31 des Johnson Space Center gelagert wird, ist nur ein kleiner Teil der gesamten Sammlung. In den nächsten zwei Jahren wird ein Team von 230 Wissenschaftlern weltweit die Probe analysieren. In sechs Monaten wird die NASA einen Musterkatalog veröffentlichen, um weitere Studien zu erleichtern.

Wissenschaftler werden Bennus Probe auch mit dem kohlenstoffreichen Asteroiden Ryugu vergleichen, der 2 von der Hayabusa2020-Mission der japanischen Raumfahrtbehörde beprobt wurde. Der Vergleich wird wertvolle Einblicke in die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen diesen beiden Asteroiden liefern.

Die Fülle der Probe ermöglicht eine zukünftige Analyse mit fortschrittlichen Technologien und stellt sicher, dass sich ihr Wert weiterhin entfaltet. Ziel der NASA ist es, die „Artemis-Generation“ junger Studenten zu inspirieren, indem sie neue Erkenntnisse über die Entstehung unseres Sonnensystems und das Potenzial für Leben außerhalb der Erde erschließt.

Quellen: NASA