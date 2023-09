Gliese 367 b: Ein ultradichter Exoplanet mit mysteriösem Ursprung

By

Astronomen haben einen bemerkenswerten Exoplaneten namens Gliese 367 b, auch bekannt als Tahay, entdeckt, der aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften ihre Aufmerksamkeit erregt hat. Gliese 367 b wird als Planet mit ultrakurzer Periode (USP) kategorisiert und vollendet eine Umlaufbahn um seinen Stern in nur 7.7 Stunden. Er ist einer von fast 200 anderen USP-Planeten, die bisher identifiziert wurden. Was Gliese 367 b jedoch auszeichnet, ist seine unglaubliche Dichte, die fast doppelt so hoch ist wie die der Erde.

Aufgrund der hohen Dichte glauben Wissenschaftler, dass Gliese 367 b fast vollständig aus Eisen bestehen muss, da sein Gesteinsmantel abgetragen wurde. Elisa Goffo, die Hauptautorin einer aktuellen Studie über Gliese 367 b, vergleicht ihn mit einem erdähnlichen Planeten ohne felsigen Mantel.

Gliese 367 b wurde ursprünglich mithilfe von Daten des Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) der NASA entdeckt. Nachfolgende Forschungen haben die Messungen verbessert und eine genauere Schätzung seiner Masse und seines Radius ermöglicht. Die Masse des Planeten wird nun auf 63 % der Erdmasse geschätzt, und sein Radius beträgt 70 % der Erdmasse.

Einer der faszinierenden Aspekte von Gliese 367 b ist sein Ursprung. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass der Planet in seinem jetzigen Zustand entstanden ist. Eine Möglichkeit besteht darin, dass es sich um den Kern eines Planeten handelt, dessen Mantel durch ein katastrophales Ereignis oder Kollisionen mit anderen Protoplaneten während seiner frühen Entstehung abgestreift wurde. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Gliese 367 b von einer eisenreichen Region in der protoplanetaren Scheibe, aus der es entstand, umgeben war.

Die von Goffo und ihrem Team durchgeführten Untersuchungen ergaben auch die Anwesenheit von zwei weiteren Planeten im Gliese-367-System: Gliese 367 c und d. Das Vorhandensein dieser zusätzlichen Planeten stützt die Annahme, dass USP-Planeten häufig in Systemen mit mehreren Planeten vorkommen, was auf mögliche Entstehungsszenarien hindeutet.

Gliese 367 b gehört zu einer einzigartigen Klasse von Exoplaneten, den sogenannten Super-Merkuren. Diese Planeten haben eine ähnliche Zusammensetzung wie Merkur, sind jedoch größer und dichter. Insbesondere Gliese 367 b ist der dichteste USP-Planet, der bisher entdeckt wurde, mit einem Eisenkern, der 91 % seiner Masse ausmacht.

Während der genaue Ursprung von Gliese 367 b ein Rätsel bleibt, stellen seine ungewöhnlichen Eigenschaften weiterhin aktuelle Modelle der Planetenentstehung in Frage. Weitere Studien und Beobachtungen dieses faszinierenden Exoplaneten könnten wertvolle Einblicke in die Entstehung und Entwicklung von Planeten unter extremen Bedingungen liefern.

