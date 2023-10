Dieser Exoplanet ist möglicherweise der metallreichste Planet im Universum

By

Forscher der Universität Turin in Italien und der Thüringer Landessternwarte in Deutschland haben eine aufregende Entdeckung über den Exoplaneten GJ 367b gemacht – er besteht wahrscheinlich vollständig aus massivem Eisen. Dieser Befund macht GJ 367b zum dichtesten Planeten mit einer kurzen Umlaufzeit, der bisher bekannt ist, mit einer Dichte, die 1.85-mal größer ist als die der Erde.

GJ 367b wurde erstmals 2015 von der NASA-Planetenjagdmission TESS identifiziert. Mithilfe des HARPS-Spektrographen des Europäischen Südobservatoriums und Beobachtungen von TESS konnten Wissenschaftler feststellen, dass über 90 % der Masse des Planeten aus seinem Eisenkern stammen.

Die Umwandlung von GJ 367b von einem Gesteinsplaneten in einen Planeten mit Eisenkern bleibt ein Rätsel. Während Gesteinsplaneten wie die Erde metallische Kerne haben, enthalten sie in ihrer Zusammensetzung auch eine beträchtliche Menge an Gesteinsmaterial. GJ 367b hingegen scheint sein gesamtes Gesteinsmaterial abgeworfen zu haben und ist überwiegend aus Eisen geworden.

Diese einzigartige Zusammensetzung unterscheidet GJ 367b von anderen bekannten Exoplaneten und stellt unser derzeitiges Verständnis der Planetenentstehung in Frage. Die Forscher spekulieren, dass GJ 367b möglicherweise einer heftigen Kollision oder intensiver vulkanischer Aktivität ausgesetzt war, die seine äußeren Schichten abgetragen hat und nur den Eisenkern zurückgelassen hat.

Weitere Studien und Beobachtungen werden erforderlich sein, um diese Theorien zu bestätigen und weitere Einblicke in die Entstehung und Zusammensetzung von Exoplaneten zu gewinnen. Das Verständnis der Vielfalt der Planeten in unserem Universum wird Wissenschaftlern helfen, ihr Verständnis darüber zu erweitern, wie sich Sonnensysteme und Planeten entwickeln.

Quellen:

– Universität Turin

– Thüringer Landessternwarte, Deutschland