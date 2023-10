Die Geburt eines riesigen Sterns: Die Geheimnisse der Sternentstehung enthüllen

By

Astrophysiker sind seit langem von dem komplizierten Prozess der Sternentstehung fasziniert, dessen Ablauf Millionen von Jahren dauert. Besonders faszinierend sind Sternentstehungsregionen, in denen massereiche Sterne entstehen, da diese Sterne schließlich als Supernovae explodieren und eine bedeutende Rolle bei der Galaxienentwicklung spielen. Allerdings hat sich die Beobachtung der Entstehung dieser massereichen Sterne aufgrund ihrer weit entfernten und dicht besiedelten Natur als schwierig erwiesen.

Auf ihrer Suche nach Wissen haben Astronomen ihre Aufmerksamkeit auf eine Region namens G35.2-0.7N gerichtet, die etwa 7,200 Lichtjahre entfernt im Sternbild Aquila liegt. Mehrere Teleskope, darunter das Hubble-Weltraumteleskop, wurden eingesetzt, um diese Region im Detail zu untersuchen.

Ein aktuelles Bild der Wide Field Camera 3 des Hubble-Weltraumteleskops hat die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen. Auf dem Bild ist ein Protostern vom Typ B zu sehen, der einen massiven Jet in Richtung Erde schleudert. Diese Jets sind kollimiert, d. h. sie breiten sich parallel aus und breiten sich über große Entfernungen aus. Durch die Untersuchung des Jets und seiner Ionisierung hoffen Wissenschaftler, Einblicke in die Natur des jungen massereichen Sterns und seiner energetischen Umgebung zu gewinnen.

Die Untersuchung dieser protostellaren Jets ist entscheidend für das Verständnis der Sternentstehung. Der betreffende Stern vom Typ B befindet sich noch in seinem Entstehungsstadium, das als Zero-Age-Hauptreihe (ZAMS) bekannt ist. Während es weiterhin Masse ansammelt, stößt es durch die starke Energie der Jets gleichzeitig einen Teil davon in den Weltraum aus.

Forscher haben Fortschritte bei der Entschlüsselung der Mechanismen hinter diesen Abflüssen gemacht. Während kleinere Sterne hauptsächlich durch magnetische Kräfte angetrieben werden, werden die Ausflüsse von leuchtenden Sternen vom Typ B energetisch angetrieben, wobei Magnetfelder immer noch den Fluss der Materie beeinflussen. Die Erkennung und Interpretation dieser Ausflüsse ist aufgrund der Häufung massereicher Sterne und ihrer Entfernung von der Erde eine Herausforderung.

Massereiche Sterne haben eine große Bedeutung, die über ihr zukünftiges explosives Schicksal hinausgeht. Sie fungieren als Orte der Nukleosynthese, an denen leichtere Elemente zu schwereren Elementen verschmelzen und so die Zusammensetzung des Universums prägen. Darüber hinaus treiben ihre Energie und Ausflüsse die Galaxienentwicklung voran und beeinflussen die Bildung massearmer Sterne in ihrer Umgebung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das vom Hubble-Weltraumteleskop aufgenommene Bild des B-Typ-Protosterns in G35.2-0.7N das faszinierende Zusammenspiel von Materie und Energie im Kosmos hervorhebt. Die Untersuchung dieser massereichen Sterne und ihrer Entstehungsprozesse trägt dazu bei, die Geheimnisse der Sternentstehung, der Galaxienentwicklung und der Grundbausteine ​​unseres Universums zu lüften.

Quellen:

– ESA/Hubble-Weltraumteleskop: „Monstersterne richten Chaos in ihrer Kinderstube an“

– Zhang et al., 2022: Atacama Large Millimeter/sub-millimeter Array (ALMA)-Bild von G35