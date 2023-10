Wissenschaftler entdecken, dass Bäume eine wichtige Rolle bei der Wolkenbildung spielen

By

Wolken sind ein wichtiger Faktor bei Klimavorhersagen, und Wissenschaftler sind bestrebt, ihre Entstehung und ihren Einfluss durch menschliche Aktivitäten zu verstehen. In einer kürzlich in Science Advances veröffentlichten Studie haben Forscher am CERN einen neuen Akteur bei der Wolkenbildung identifiziert: Bäume. Durch die Untersuchung der Luft über Wäldern konnten Wissenschaftler Erkenntnisse über die Wolkenbildung vor der Industrialisierung und die Auswirkungen natürlicher Emissionen auf die Aerosolproduktion gewinnen.

Die Studie konzentrierte sich auf eine Klasse natürlicher flüchtiger Stoffe, sogenannte Sesquiterpene, die von Bäumen emittiert werden. Diese Verbindungen, die je nach Pflanze oder Mikrobe, die sie abgeben, einen ausgeprägten holzigen, erdigen, zitrusartigen oder würzigen Geruch haben, erwiesen sich bei der Bildung von Wolken als wirksamer als erwartet. Selbst bei einem geringen Verhältnis von Sesquiterpen zu anderen flüchtigen Stoffen verdoppelte sich die Wolkenbildung.

Diese Entdeckung unterstreicht die bedeutende Rolle von Bäumen bei der Wolkenbildung und legt nahe, dass Pflanzen und Bäume zu den dominanten Treibern der Aerosolproduktion werden, wenn die Schwefelemissionen in Zukunft reduziert werden. Dieses Ergebnis könnte Auswirkungen auf Klimamodelle haben, da es möglicherweise Anpassungen erfordert, die auf einem besseren Verständnis der von Bäumen ausgehenden Aerosolpopulation basieren.

Während menschliche Emissionen derzeit die Wolkenbildung in besiedelten Gebieten dominieren, haben pflanzliche flüchtige Stoffe einen größeren Einfluss auf unberührteres Land. Allerdings sind Laborgeräte erst in den letzten Jahren empfindlich genug geworden, um den Beitrag von Sesquiterpenen und anderen natürlichen flüchtigen Stoffen zur Wolkenbildung zu identifizieren und zu verstehen.

Diese Forschung beleuchtet die Bedeutung der Berücksichtigung der Rolle von Bäumen bei der Wolkenbildung und ihrer Auswirkungen auf die Klimamodellierung. Durch die Erweiterung unseres Wissens über die Aerosolproduktion und ihre Quellen können Wissenschaftler Schätzungen früherer atmosphärischer Bedingungen verfeinern und genauere Vorhersagen über zukünftige Klimaszenarien treffen.

