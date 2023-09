Fujianvenator prodigiosus entdecken: Licht auf die Evolution der Vögel werfen

By

Eine aktuelle bahnbrechende Entdeckung in der chinesischen Provinz Fujian hat die Überreste eines 150 Millionen Jahre alten Vogeldinosauriers namens Fujianvenator prodigiosus enthüllt. Während der Archaeopteryx, eine Gattung der Vogeldinosaurier, lange Zeit als Frühstadium der Vogelevolution galt, gewährt dieser neu entdeckte Dinosaurier einen Einblick in einen entscheidenden Moment in der Entstehung moderner Vögel und könnte eine bedeutende Lücke im Fossilienbestand schließen.

Fujianvenator prodigiosus, etwa so groß wie ein Huhn, besaß verlängerte Beine und flügelartige Arme. Sein Körper teilte morphologische Merkmale mit Avialanen, Troodontiden und Dromaeosauriden, es fehlten ihm jedoch die notwendigen Anpassungen für den Flug. Stattdessen deuten seine überlangen Hinterbeine darauf hin, dass es sich um einen äußerst geschickten Läufer handelte, der möglicherweise in der Lage war, durch Sümpfe zu waten.

Trotz der unvollständigen Erhaltung seines Skeletts vermuten Forscher, dass die Untersuchung der Zehen von Fujianvenator prodigiosus Hinweise auf seine ökologischen Gewohnheiten liefern könnte. Wenn Anzeichen von Schwimmhäuten gefunden werden, würde dies darauf hindeuten, dass dieser Vogeldinosaurier die Fähigkeit hatte, sich in Wasserumgebungen zurechtzufinden. Der Zustand der Ziffern macht es jedoch schwierig, diesen Aspekt zu bestätigen.

Diese Entdeckung liefert einen weiteren Beweis dafür, dass sich Dinosaurier zur Zeit des Archaeopteryx bereits in verschiedene Vogelarten diversifiziert hatten. Durch das Verständnis des Evolutionspfads dieser alten Lebewesen gewinnen Forscher wertvolle Einblicke in die Ursprünge der heute existierenden Vogelarten.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht und leisten einen wichtigen Beitrag zum wachsenden Wissensschatz rund um die Evolution der Vögel. Diese Entdeckung bekräftigt die Verbindung zwischen Dinosauriern und Vögeln und verdeutlicht das komplexe Netz des Lebens und die bemerkenswerten Veränderungen, die über Millionen von Jahren stattgefunden haben.

Quellen:

– The Weather Channel: [Artikeltitel](Quelle)

– Natur: [Artikeltitel](Quelle)