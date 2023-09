Kosmischer Lichtschalter: Stern, der in ein Schwarzes Loch gesaugt wird, zeigt brillante Blitze

Astronomen haben eine faszinierende Entdeckung über einen 500 Millionen Lichtjahre entfernten Stern gemacht. Dieser Stern mit dem Namen Swift J0230 hat ungefähr die Größe unserer Sonne und wird nach und nach von einem kleinen Schwarzen Loch verschlungen. Das Interessante an diesem Phänomen ist, dass Astronomen leuchtende Blitze beobachteten, die das Ereignis begleiteten. Diese Blitze leuchten sieben bis zehn Tage lang hell und hören dann plötzlich auf, ähnlich dem Umlegen eines Lichtschalters. Ungefähr einen Monat später wiederholt das Schwarze Loch den Vorgang mit dem Stern.

Die auf diese Weise austretende Sternmasse wird als Weißer Zwerg kategorisiert, und der Prozess wird als Gezeitenstörungsereignis bezeichnet. Bisher wurden nur etwa 100 solcher Ereignisse beobachtet. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Sterne von solchen Schwarzen Löchern teilweise zerfetzt werden. Untersuchungen deuten darauf hin, dass diese teilweisen Zerstörungen möglicherweise sogar häufiger auftreten als vollständige. Allerdings kam es in der Vergangenheit entweder alle paar Stunden oder einmal im Jahr zu teilweisen Störungen. Die Entdeckung von Swift J0230 bietet ein Zwischenszenario.

Die Forscher nennen diesen Befund eine „zufällige Entdeckung“, da frühere Beobachtungen das störende Ereignis nicht entdeckten. Erste Beobachtungen im Juni zeigten einen schnellen Abfall der Helligkeit des Sterns am vierten Tag, der sich in nur 20 Kilosekunden (57 Stunden) um den Faktor 15.8 verringerte. Der Stern wurde dann schwer zu beobachten. Die Forscher gehen davon aus, dass sich Swift J0230 in der Nähe des Zentrums der Galaxie befindet, wo normalerweise Schwarze Löcher zu finden sind, was mit dem Ort einer im Jahr 2020 entdeckten Typ-II-Supernova zusammenfällt. Die Möglichkeit, dass es sich dabei um eine Sternexplosion handelt, gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Das Schwarze Loch, das Swift J0230 verschlingt, befindet sich in einer kleinen Galaxie namens 2MASX J02301709+2836050 und hat eine Masse, die etwa 10,000 bis 100,000 Mal so groß ist wie die der Sonne. Diese Studie markiert die erste Beobachtung, dass ein Stern von der Größe unserer Sonne von einem Schwarzen Loch zerfetzt wird. Die Forscher wollen verstehen, warum dieser Stern nur teilweise zerstört wird, da das derzeitige Wissen über störende Ereignisse darauf hindeutet, dass die Nähe eines Sterns zu einem Schwarzen Loch das Ausmaß seiner Zerstörung bestimmt. Auch die Dichte des Sterns scheint ein wesentlicher Faktor zu sein.

Quellen:

– Artikel veröffentlicht in Nature Astronomy: (Quellenartikel)