Astroforge bereitet sich auf die erste kommerzielle Weltraummission vor

Astroforge, ein in Kalifornien ansässiges Unternehmen, macht erhebliche Fortschritte bei seiner Mission, Edelmetalle im Weltraum abzubauen. Das Unternehmen wird im nächsten Jahr im Rahmen des Artemis-Programms von SpaceX sein Raumschiff Brokkr-2 mit einer Rakete starten. Dies ist das erste Mal, dass ein privates Unternehmen eine Mission in den Weltraum schickt.

Die Motivation für den Weltraumbergbau ist der steigende Bedarf an Metallen, da sich die Welt von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien verlagert. Die Ressourcen der Erde sind begrenzt und der Bergbau an traditionellen Standorten ist mit wirtschaftlichen und ökologischen Kosten verbunden. Viele Asteroiden in unserem Sonnensystem enthalten jedoch eine Fülle von Metallen wie Kobalt, Nickel und Metallen der Platingruppe, die für die Industrien der Zukunft von entscheidender Bedeutung sind. Darüber hinaus weisen diese Asteroiden höhere Metallkonzentrationen auf als auf der Erde, was bedeutet, dass weniger Material abgebaut werden muss, um mehr Metalle zu produzieren.

Astroforge möchte diesen Markt durch die erfolgreiche Kommerzialisierung des Bergbaus im Weltraum erschließen. Während andere Unternehmen in der Vergangenheit versucht haben, Weltraumbergbau zu betreiben, glaubt Astroforge, dass die aktuelle Situation aufgrund der geringeren Kosten und der Verfügbarkeit von Standardkomponenten aus einem florierenden Ökosystem von Raumfahrtunternehmen günstiger ist. Die Gesamtkosten der Brokkr-2-Mission von Astroforge werden auf weniger als 10 Millionen US-Dollar geschätzt.

Die Gründer von Astroforge, Matt Gialich und Jose Acain, haben beide einen Hintergrund in der Raumfahrttechnik und Erfahrung bei SpaceX und anderen Luft- und Raumfahrtunternehmen. Sie erkannten das Potenzial von Weltraummissionen, wurden jedoch von den bürokratischen Herausforderungen abgeschreckt, die mit der Arbeit an Weltraumprojekten verbunden sind. Stattdessen beschlossen sie, Astroforge zu starten, um von den Fortschritten in der Weltraumtechnologie und dem Potenzial für niedrigere Startkosten zu profitieren.

Für seine erste Weltraummission hat Astroforge einen Asteroiden vom Typ M ins Visier genommen, von dem angenommen wird, dass er eine höhere Konzentration an Metallen enthält als die Erde. Während die erste Mission einen Vorbeiflug am Asteroiden zur Datenerfassung und -erkundung beinhalten wird, hofft Astroforge, diese Informationen für zukünftige Bergbaubetriebe nutzen zu können.

Die Fortschritte von Astroforge bei der Entwicklung seines Raumfahrzeugs und der erfolgreiche Testabschuss seiner Raketen beweisen seine Bereitschaft für eine kommerzielle Weltraummission. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Metallen und dem Potenzial der Weltraumressourcen, diesen Bedarf zu decken, ist Astroforge bereit, einen erheblichen Einfluss auf die Bergbauindustrie zu nehmen.

Quelle: Forbes