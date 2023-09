Wissenschaftler entdecken optische 2D-Wellenleiter, die Licht übertragen können

By

Wissenschaftler der University of Chicago haben eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet der Optik gemacht. Sie haben herausgefunden, dass eine nur wenige Atome dicke Glaskristallschicht, ein sogenannter optischer 2D-Wellenleiter, Licht einfangen und transportieren kann. Dieses Material ist nicht nur effizient, sondern kann auch relativ lange Strecken zurücklegen, bis zu einem Zentimeter, was in der Welt der lichtbasierten Datenverarbeitung von Bedeutung ist.

Die in der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Forschung zeigt das Potenzial von 2D-Photonenschaltkreisen. Die dünnen und flachen Glaskristallstränge fungieren als Wellenleiter und ermöglichen es, Licht mithilfe von Prismen, Linsen und Schaltern entlang eines Chips zu leiten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wellenleitern, bei denen Lichtpartikel eingeschlossen bleiben, ermöglicht dieses System, dass ein Teil des Photons auf seinem Weg aus dem Kristall herausragt, ähnlich wie beim Platzieren von Koffern auf einem Förderband statt in einer geschlossenen Röhre. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für den Bau komplexer Geräte und Sensoren auf mikroskopischer Ebene.

Die Wissenschaftler hoffen, mit dieser Technologie sehr dünne photonische Schaltkreise zu schaffen, die gestapelt werden können, um eine größere Anzahl winziger Geräte auf derselben Chipfläche zu integrieren. Während für die Experimente Molybdändisulfid verwendet wurde, sollten die Prinzipien dieser Entdeckung auch für andere Materialien gelten.

Diese bahnbrechende Forschung ist das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit und Innovation des Teams der University of Chicago. Sie mussten ihre eigenen Methoden entwickeln, um das Material wachsen zu lassen und das Verhalten des Lichts zu messen. Die Erkenntnisse haben das Potenzial, den Bereich der Optik zu revolutionieren und den Weg für neue technologische Fortschritte zu ebnen.

Quelle: University of Chicago Materials Research Science and Engineering Center, Science Journal DOI: 10.1126/science.adi2322