Forscher führen Quantensimulation des umgekehrten Zeitflusses mithilfe der Verschränkung durch

Forscher der Universität Cambridge haben eine faszinierende Entdeckung auf dem Gebiet der Quantenmechanik gemacht. Durch die Manipulation von Quantenverschränkungen konnten sie simulieren, was passieren könnte, wenn der Zeitfluss umgekehrt würde. Unter der Leitung von David Arvidsson-Shukur vom Hitachi Cambridge Laboratory verband das Team seine Theorie mit der Quantenmetrologie, einem Bereich, der die Quantentheorie für hochempfindliche Messungen nutzt. Das Experiment beinhaltete die Verschränkung zweier Teilchen, von denen eines manipuliert wurde, um den früheren Zustand des anderen Teilchens zu verändern und so das Ergebnis des Experiments zu verändern.

Von Verschränkung spricht man, wenn eine Gruppe von Teilchen auch nach großen Abständen identische Quantenzustände aufweist. Dieses Phänomen liegt dem Quantencomputing zugrunde, bei dem verschränkte Teilchen zur Durchführung komplexer Berechnungen verwendet werden. Während das Konzept von Teilchen, die sich in der Zeit rückwärts bewegen, Gegenstand von Debatten war, wirft der Ansatz des Cambridge-Teams ein neues Licht auf die Möglichkeiten.

Die Simulation des Teams zeigte, dass es theoretisch möglich ist, vergangene Aktionen mithilfe der Quantenverschränkungsmanipulation rückwirkend zu ändern. Sie veranschaulichten beispielsweise, wie jemand am ersten Tag ein Geschenk an eine andere Person senden konnte, ohne die Wunschliste bis zum zweiten Tag zu kennen, es aber dennoch schaffte, das Gesendete am ersten Tag auf der Grundlage der erhaltenen Informationen zu ändern. Diese Innovation eröffnet potenzielle Anwendungen im Quantencomputing und anderen Technologien.

Das Experiment ergab eine Wahrscheinlichkeit von 75 %, dass der beobachtete Effekt fehlschlug, was bedeutet, dass das gewünschte Ergebnis nur in einem von vier Durchläufen erreicht wurde. Um dies zu mildern, schlugen die Forscher vor, viele verschränkte Photonen zu senden und einen Filter zu verwenden, um unkorrigierte Photonen zu entfernen, um sicherzustellen, dass einige schließlich die aktualisierten Informationen tragen. Das Team stellt zwar klar, dass ihre Arbeit keine herkömmlichen Zeitreisen ermöglicht, sie stellt jedoch eine bedeutende Erkundung der Grundlagen der Quantenmechanik und ein Mittel dar, vergangene Fehler für eine bessere Zukunft zu korrigieren.

Die Studie wurde von verschiedenen Stiftungen und Organisationen unterstützt, darunter der Sweden-America Foundation, der Lars Hierta Memorial Foundation, dem Girton College und dem Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

Quelle: Cambridge University, Physical Review Letters