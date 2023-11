Bahnbrechende Messung wirft Licht auf die Neutronenhaut von Blei-208

By

Blei-208, ein neutronenreicher Kern mit 82 Protonen und 126 Neutronen, hat aufgrund seiner einzigartigen Struktur das Interesse von Wissenschaftlern geweckt. Im Kern enthält es eine Mischung aus Protonen und Neutronen, während seine Peripherie von einer diffusen Schicht umgeben ist, die hauptsächlich aus Neutronen besteht und als Neutronenhaut bezeichnet wird. Diese faszinierende Eigenschaft ist in den Mittelpunkt der Forschung gerückt, da sie den Schlüssel zum Verständnis der Quantenchromodynamik und des Verhaltens von Quarks und Gluonen im Kern darstellt. Darüber hinaus kann die Untersuchung der Neutronenhaut Aufschluss über die Struktur von Neutronensternen geben, den unglaublich dichten Überresten, die nach einer Supernova-Explosion zurückbleiben.

Die Dicke der Neutronenhaut von Blei-208 wurde nun von theoretischen Physikern am CERN erfolgreich gemessen. Anhand von Daten aus Schwerionenläufen des Large Hadron Collider (LHC) ermittelten die Forscher eine Dicke von 0.217 ± 0.058 Femtometer, was mit früheren Messungen übereinstimmt, die mit anderen Methoden anderer Kooperationen gewonnen wurden. Der Datensatz bestand aus 670 Datenpunkten aus den Läufen 1 und 2 des LHC, die hauptsächlich aus dem ALICE-Experiment gesammelt wurden, mit zusätzlichen Beiträgen von ATLAS und CMS.

Die Messung der Dicke der Neutronenhaut stellt eine große Herausforderung dar. Während die Struktur von Protonen durch Elektronenstreuung bestimmt werden kann, besitzen Neutronen keine elektrische Ladung und streuen Elektronen nicht auf die gleiche Weise. Allerdings werden Neutronen maßgeblich von der starken Kernkraft beeinflusst, die für die Bindung von Quarks und Gluonen in Atomkernen verantwortlich ist.

Bei den Schwerionenläufen am LHC werden Strahlen von Blei-208-Kernen aufeinander zubewegt und kollidieren mit hohen Energien. Durch die Lorentz-Kontraktion werden diese Kerne zu pfannkuchenförmigen Objekten komprimiert, die sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Die enorme Energie und der Druck, die bei der Kollision entstehen, zerreißen die Gluonen, die die Quarks in den Nukleonen halten, und bilden eine Substanz, die als Quark-Gluonen-Plasma bekannt ist. Es wird angenommen, dass Quark-Gluon-Plasma in den Augenblicken unmittelbar nach dem Urknall existiert hat und dass es sich theoretisch im Kern von Neutronensternen befindet.

Wenn Druck und Temperatur im LHC sinken, zerfällt das Quark-Gluon-Plasma in Partikel, die von den LHC-Detektoren verfolgt werden können und Einblicke in die Eigenschaften dieses einzigartigen Materiezustands liefern. Im Fall von Blei-208 bestimmt die Verteilung von Protonen und Neutronen die Größe und Form des Quark-Gluon-Plasmas und gibt Physikern die Möglichkeit, die Struktur des Blei-208-Kerns zu visualisieren und die Dicke seiner Neutronenhaut zu berechnen.

Diese bahnbrechende Messung stellt das erste Mal dar, dass die Dicke der Blei-208-Neutronenhaut mithilfe der starken Kraft bestimmt wurde. In einer früheren Studie, die von der Lead Radius Experiment (PREX)-Kollaboration an der Thomas Jefferson National Accelerator Facility durchgeführt wurde, wurde im Jahr 0.283 mit Techniken, die auf der elektroschwachen Kraft basieren, ein ähnliches Ergebnis von 0.071 ± 2021 Femtometern erzielt.

„Es ist bemerkenswert, dass diese neue Bestimmung, die ausschließlich auf vorhandenen Daten basiert, ein mit anderen experimentellen Bestimmungen vergleichbares Unsicherheitsniveau ergibt“, bemerkt Wilke van der Schee, einer der Autoren der Studie aus der Abteilung für Theoretische Physik des CERN. „In Zukunft können wir mit gezielteren Messungen zweifellos die Präzision der Extraktion aus LHC-Daten verbessern.“

Dieses bahnbrechende Ergebnis dient als Brücke, die Forschung in scheinbar unterschiedlichen Bereichen verbindet und die Bereiche hochenergetischer Kernkollisionen, Neutronensterne und Kernstrukturen vereint. Durch die Kombination von Fachwissen aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen erweitern Wissenschaftler die Grenzen des Wissens und gewinnen tiefere Einblicke in die grundlegende Natur der Materie und die Geheimnisse des Universums.

FAQ

1. Was ist die Neutronenhaut von Blei-208?

Die Neutronen-„Haut“ bezieht sich auf die diffuse Außenhülle, die hauptsächlich aus Neutronen besteht und den Kern des Blei-208-Kerns umgibt.

2. Wie vertieft die Untersuchung der Neutronenhaut unser Verständnis der Quantenchromodynamik?

Durch die Erforschung der Neutronenhaut können Wissenschaftler untersuchen, wie sich Quarks und Gluonen, die Austauschteilchen der starken Kraft, im Kern verhalten. Dies trägt zu einem besseren Verständnis der Quantenchromodynamik bei.

3. Warum ist die Messung der Neutronenhautdicke eine Herausforderung?

Die Dicke der Neutronenhaut zu bestimmen ist schwierig, da Neutronen keine elektrische Ladung besitzen und daher Elektronen nicht auf die gleiche Weise wie Protonen streuen können. Allerdings werden sie stark von der starken Atomkraft beeinflusst.

4. Was ist Quark-Gluon-Plasma?

Quark-Gluon-Plasma ist ein Materiezustand, der vermutlich kurz nach dem Urknall existierte. Dabei handelt es sich um eine Substanz, in der die Quarks und Gluonen, die normalerweise in Teilchen wie Protonen und Neutronen eingeschlossen sind, frei sind und sich unabhängig voneinander bewegen können.

5. Wie beeinflusst die Dicke der Neutronenhaut unser Wissen über Neutronensterne?

Die Untersuchung der Neutronenhaut von Blei-208 liefert Einblicke in die Struktur von Neutronensternen, den unglaublich dichten Überresten, die nach einer Supernova-Explosion zurückbleiben. Das Verständnis der Neutronenhaut trägt zu unserem Verständnis der Zusammensetzung und Eigenschaften von Neutronensternen bei.