Uralte Sonnenstürme stellen eine potenzielle Bedrohung für die Infrastruktur der modernen Welt dar

Laut einer kürzlich von der Royal Society veröffentlichten Studie erlebte die Erde vor etwa 14,300 Jahren einen gewaltigen Sonnensturm, und Wissenschaftler warnen, dass relativ bald ein weiteres Ereignis dieser Größenordnung auftreten könnte. Während „relativ bald“ ein Begriff ist, der sich auf geologische Zeitskalen bezieht, zeigen Radiokarbontests, dass ähnliche Ereignisse etwa alle 1,000 Jahre auftreten.

Der Hauptautor der Studie, Edouard Bard, betont die zerstörerischen Auswirkungen eines solchen Ereignisses auf die heutigen Energie- und Internetnetze. Er warnt davor, dass ein modernes Auftreten eines solchen Sonnensturms zu erheblichen Störungen der Kommunikation und des Reisens führen würde.

Während eines Sonnensturms schwächt sich das Magnetfeld der Sonne ab, was zu massiven Sonneneruptionen und koronalen Massenauswürfen (Coronal Mass Ejections, CMEs) führt. Geladene Teilchen werden ausgestoßen und können alles, was sich ihnen in den Weg stellt, schweren Schaden zufügen. Obwohl es keine aufgezeichneten Zeugen eines Sturms gibt, der so stark ist wie der von Forschern entdeckte, gilt das Carrington-Ereignis von 1859 als das stärkste jemals aufgezeichnete Ereignis. Obwohl er Telegraphenbetreibern in den gesamten Vereinigten Staaten Stromstöße zufügte, war er deutlich schwächer als der Sturm vor 14,300 Jahren.

Die Verfolgung der Existenz früherer Sonnenstürme erforderte eine Herkulesanstrengung interdisziplinärer Wissenschaft. Radiokarbonmessungen an versteinerten Bäumen unter französischen Flussbetten und Eisbohrkernen in Grönland lieferten die notwendigen Daten. Die verwendete Methodik wird dem japanischen Physiker Fusa Miyake zugeschrieben, der sie 2012 entwickelt hat. Daher werden diese Superstürme heute als Miyake-Ereignisse bezeichnet.

Obwohl der potenzielle Schaden, den ein solcher Sturm in unserer modernen Welt anrichten könnte, ungewiss bleibt, betont Benjamin Pope, Astronom an der University of Queensland, die Notwendigkeit weiterer Forschung zu diesen Ereignissen. Er argumentiert, dass selbst wenn sie alle tausend Jahre auftreten, es entscheidend ist, in ihr Verständnis und ihre Vorhersage sowie in die Abmilderung ihrer Auswirkungen zu investieren.

Quellen:

– Die Studie der Royal Society

- Die Washington Post