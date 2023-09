Das genetische Paradoxon des Spitzbergen-Rentiers: Anpassung an extreme Lebensbedingungen

Das Spitzbergen-Rentier hat es trotz begrenzter genetischer Vielfalt und Inzucht geschafft, sich in Rekordzeit an extreme Lebensbedingungen anzupassen. Forscher bezeichnen dies als genetisches Paradoxon. Es bleibt jedoch die Frage, ob sie die raschen Klimaveränderungen überleben können.

Das Spitzbergen-Rentier, das unter den Rentierunterarten im hohen Norden die größte Inzucht und die geringste genetische Vielfalt aufweist, wanderte vor etwa 7,000 bis 8,000 Jahren aus Russland nach Spitzbergen ein. Diese geringe Anzahl ursprünglicher Tiere, bei denen die Inzucht potenzielle Herausforderungen im Hinblick auf schädliche Mutationen und genetische Varianten mit sich brachte, bot einen schlechten Ausgangspunkt für die Evolution.

Im Laufe der Zeit gelang es den Spitzbergen-Rentieren jedoch, sich anzupassen und hat heute einen Bestand von über 20,000 Tieren. Sie haben verschiedene Anpassungen an das Leben in der Hocharktis entwickelt, wie z. B. eine kleinere Größe, kürzere Beine und die Fähigkeit, Moose in Abwesenheit von Flechten zu verdauen. Sie haben auch ihren Tagesrhythmus an die extremen saisonalen Schwankungen auf Spitzbergen angepasst.

Das Spitzbergen-Rentier ist seit mindestens 7,000 Jahren isoliert, was zu einem hohen Grad an Inzucht führt. Diese Isolation führte zusammen mit der beinahe Ausrottung aufgrund übermäßiger Jagd zu einem Bevölkerungsengpass. Obwohl Inzucht allgemein als schlecht für kleine Populationen gilt, kann sie dabei helfen, schädliche Mutationen zu beseitigen, ein Prozess, der als „Purging“ bezeichnet wird.

Ähnliche Phänomene wurden in Neuseeland beobachtet, wo Kakapo-Papageien durch die Ankunft nicht heimischer Arten gefährdet wurden. Durch eine längere Inzuchtperiode verschwanden jedoch schädliche genetische Varianten aus der Population.

Das Verständnis des genetischen Zustands und der Anpassungsfähigkeit des Spitzbergen-Rentiers ist für das Populationsmanagement und die Erhaltungsbemühungen von entscheidender Bedeutung. Weitere Forschungen werden die Geschwindigkeit untersuchen, mit der schädliche Mutationen selektiert werden, und die Entwicklung nützlicher Mutationen, die es den Rentieren ermöglicht haben, sich an extreme Lebensbedingungen anzupassen.

