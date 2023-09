Wissenschaftler entdecken, wie Meeresreptilien schnell lange Hälse entwickelten

Wissenschaftler haben herausgefunden, wie bestimmte Meeresreptilien in der prähistorischen Zeit in rasantem Tempo lange Hälse entwickelten. Bei der Untersuchung der Fossilien eines Meeresreptiliens namens Chusaurus xiangensis fanden Forscher aus China und dem Vereinigten Königreich heraus, dass diese frühen Reptilien ihren Stacheln neue Wirbel hinzufügten, was eine Verlängerung ihres Halses ermöglichte.

Anfangs waren sich die Forscher aufgrund seines relativ kurzen Halses nicht sicher, ob C. xiangensis ein Pachypleurosaurier war. Eine weitere Analyse bestätigte jedoch die Einstufung. Um die Entwicklung von Langhälsen besser zu verstehen, verglichen die Wissenschaftler Fossilien von Eosauropterygiern, der Gruppe, zu der Pachypleurosaurier gehören, aus verschiedenen Perioden der Trias.

Die Studie ergab, dass das Verhältnis von Rumpflänge zu Halslänge bei diesen Reptilien innerhalb von etwa 40 Millionen Jahren von 90 % auf 5 % anstieg. Nach dieser Zeit verlangsamte sich die Wachstumsrate ihrer Hälse, was darauf hindeutet, dass sie die optimale Länge für ihren Lebensstil erreicht hatten.

Die frühen Langhalsreptilien hatten im Vergleich zu ihren späteren Verwandten weniger Wirbel. Während Chusaurus 17 Wirbel hatte, hatten spätere Pachypleurosaurier 25. Einige Plesiosaurier aus der späten Kreidezeit hatten sogar noch mehr Wirbel, wobei Elasmosaurus 72 Wirbel hatte.

Die Forscher spekulieren, dass diese verlängerten Hälse es den Reptilien ermöglichten, ihre Beute wie Garnelen und kleine Fische effektiv zu fangen. Die Fähigkeit, schnell schwimmende Beute schnell zu fangen, war wahrscheinlich von Vorteil für ihr Überleben. Diese evolutionäre Anpassung wurde wahrscheinlich durch das als „Großes Sterben“ bekannte Massenaussterben vorangetrieben, das vor der Trias-Zeit stattfand. Die schnelle Entwicklung der Meeresreptilien während der Erholungsphase unterstreicht ihre Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit angesichts katastrophaler Ereignisse.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung, wie Meeresreptilien lange Hälse entwickelten, wichtige Einblicke in die Evolutionsgeschichte dieser alten Lebewesen liefert und Licht auf ihre Überlebensstrategien in einer sich verändernden Welt wirft.

Quellen:

– Studie veröffentlicht in BMC Ecology and Evolution, 31. August 2021