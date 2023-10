Studienergebnisse: Pflanzen emittieren Verbindungen, die die Luftverschmutzung verschlimmern

Zusammenfassung:

Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass Pflanzen wie Eichen und Pappeln auf einem sich erwärmenden Planeten mehr Isopren ausstoßen, eine Verbindung, die zur schlechten Luftqualität beiträgt. Isopren kann problematische Feinstaubpartikel und Ozon in der Tiefatmosphäre verstärken. Allerdings kann die gleiche Verbindung auch die Qualität sauberer Luft verbessern und Pflanzen widerstandsfähiger gegen Stressfaktoren wie Insekten und hohe Temperaturen machen. Die Forschung wirft Fragen auf, wie das richtige Gleichgewicht zwischen Pflanzenresistenz und Luftverschmutzung gefunden werden kann. Isopren ist der am zweithöchsten emittierte Kohlenwasserstoff auf der Erde und reagiert mit Stickoxidverbindungen, die in der Luftverschmutzung vorkommen, wodurch Ozon und andere ungesunde Nebenprodukte für Menschen und Pflanzen entstehen. Die Studie des MSU-Teams ergab, dass steigende Temperaturen einen größeren Einfluss auf die Isoprenproduktion haben als steigende Kohlendioxidwerte. Die Forscher führten Experimente mit Pappelpflanzen durch und stellten fest, dass ein Temperaturanstieg um 10 Grad Celsius zu einem mehr als zehnfachen Anstieg der Isopren-Emissionen führte. Dieses Ergebnis wird bei der Vorhersage zukünftiger Isopren-Emissionen hilfreich sein und den Gemeinden dabei helfen, in der Zwischenzeit fundierte Entscheidungen über die Luftverschmutzung zu treffen.

Laut einer aktuellen Studie stoßen Pflanzen eine Verbindung namens Isopren aus, die die Luftqualität verschlechtern und zu einer schlechten Feinstaubbelastung und einem niedrigen Ozongehalt in der Atmosphäre beitragen kann. Isopren trägt zwar zur Luftverschmutzung bei, hat aber auch Vorteile für die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen und die Qualität sauberer Luft. Die Studie wirft Fragen zum Gleichgewicht zwischen Pflanzenresistenz und Luftverschmutzung auf. Isopren ist der am zweithöchsten emittierte Kohlenwasserstoff auf der Erde, ist jedoch in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Es reagiert mit Stickoxidverbindungen in der Luftverschmutzung und erzeugt so Ozon und andere gesundheitsschädliche Nebenprodukte. Die Forscher stellten fest, dass steigende Temperaturen einen größeren Einfluss auf die Isoprenproduktion haben als steigende Kohlendioxidwerte. In ihren Experimenten mit Pappelpflanzen führte ein Temperaturanstieg um 10 Grad Celsius zu mehr als dem Zehnfachen der Isopren-Emissionen. Diese Entdeckung wird es Forschern ermöglichen, künftige Isoprenemissionen besser vorherzusagen und sich besser auf deren Auswirkungen vorzubereiten. Darüber hinaus kann es Einzelpersonen und Gemeinschaften dabei helfen, fundierte Entscheidungen hinsichtlich der Luftverschmutzung zu treffen.

Quellen:

– Studie der Michigan State University:

– Professor Tom Sharkey, Michigan State University: