Hopper-Raketen-Prototyp von Stoke Space demonstriert erfolgreichen Flugtest

Stoke Space hat kürzlich atemberaubende neue Fotos von einem Flugtest ihres wiederverwendbaren Hopper-Raketenprototyps veröffentlicht. Der Test mit dem Namen Hopper2 umfasste eine Demonstration eines vertikalen Starts und einer vertikalen Landung, und die Rakete der zweiten Stufe hob erfolgreich etwa 30 Fuß über dem Boden ab, bevor sie sicher in ihrer Ziellandezone aufsetzte.

Die von Stoke Space geteilten Fotos zeigen die Raumsonde auf der Startrampe an ihrem Teststandort in Moses Lake, Washington, wobei der Wasserstoff-/Sauerstoffmotor der Rakete beim Start ein helles Feuer entzündet. Dieser am 17. September durchgeführte Test zielte darauf ab, mehrere Systeme und Designelemente von Hopper vorzustellen, darunter seinen neuartigen Motor, seinen auf Kühlmittel basierenden Hitzeschild und sein Antriebssystem.

Obwohl das Raumschiff während des Testflugs nicht direkt der Hitze des Hyperschall-Wiedereintritts ausgesetzt war, konnte es unter simulierten Bedingungen erfolgreich mit 100 % der erwarteten Wärmebelastung betrieben werden. Dieser Erfolg bringt Stoke Space der Entwicklung vollständig wiederverwendbarer Raketen näher.

Stoke Space erklärte: „Dieser Test war der letzte Test in unserem Hopper-Technologie-Demonstrationsprogramm. „Wir haben alle geplanten Ziele erfolgreich erreicht“, heißt es in der Mitteilung zum erfolgreichen Teststart. Sie äußerten sich auch zuversichtlich in ihren neuartigen Ansatz zur Entwicklung robuster und schnell wiederverwendbarer Raumfahrzeuge und gaben an, dass sie wertvolle Daten erhalten haben, die es ihnen ermöglichen werden, das Fahrzeugdesign von einem Technologiedemonstrator zu einem zuverlässigen wiederverwendbaren Raumfahrzeug weiterzuentwickeln.

Nach dem erfolgreichen Test der zweiten Raketenstufe wird sich Stoke Space nun auf die Entwicklung einer wiederverwendbaren ersten Stufe konzentrieren, als Teil seines Ziels, eine zu 100 % wiederverwendbare Rakete mit einer Durchlaufzeit von nur 24 Stunden zu bauen.

