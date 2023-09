New York City Sinkage: Identifizierung der am schnellsten sinkenden Regionen

Forscher des Jet Propulsion Laboratory der NASA und des Department of Earth and Planetary Sciences der Rutgers University haben eine neue Studie vorgestellt, die die Regionen in New York City identifiziert, die am schnellsten sinken. Die in Science veröffentlichten Ergebnisse verdeutlichen die potenzielle Verschärfung der Überschwemmungssorgen für die Stadt, da der Meeresspiegel weiter steigt.

Mithilfe fortschrittlicher Technologien wie dem Interferometrischen Radar mit synthetischer Apertur (InSAR) und dem Global Navigation Satellite System stellten die Forscher fest, dass New York City mit einer Geschwindigkeit von etwa 1.6 Millimetern pro Jahr sinkt. Die Studie identifizierte die „Hot Spots“ des Untergangs, wobei der Flughafen LaGuardia und das Arthur Ashe Stadium in Queens zwischen 2016 und 2023 die schnellsten vertikalen Landbewegungen erlebten.

Das Sinkphänomen lässt sich auf einen geologischen Prozess zurückführen, der als glaziale isostatische Anpassung bekannt ist und vor etwa 20,000 Jahren begann, als die nördliche Hälfte Nordamerikas von einer riesigen Eiskappe bedeckt war. Als das Eis schmolz, erhob sich das darunterliegende Land, das zuvor unterdrückt worden war, allmählich. Mit der Zeit nimmt das Land jedoch wieder seine ursprüngliche Form an und sinkt ab.

Auch die Entnahme von Wasser aus unterirdischen Grundwasserleitern kann zum verstärkten Absinken beitragen. Bemerkenswert ist, dass die als sinkende Hotspots identifizierten Gebiete in der Vergangenheit alle als Deponien genutzt wurden. Der Flughafen LaGuardia beispielsweise diente in den 1930er und 1940er Jahren als Mülldeponie.

Obwohl der Rückgang keine direkte Folge des Klimawandels ist, werden diese Regionen in Zukunft anfälliger für Überschwemmungen durch den Anstieg des Meeresspiegels. Umgekehrt entdeckte die Studie auch Hebungsgebiete, darunter Newton Creek in East Williamsburg. Die Ursache dieser Aufschwungregionen bleibt ungewiss.

Die Ergebnisse dieser Studie haben praktische Auswirkungen für Stadtplaner im Hinblick auf Investitionen in Küstenschutz und Infrastruktur, um die Auswirkungen des Untergangs abzumildern und die Widerstandsfähigkeit der Stadt gegenüber künftigen Überschwemmungsereignissen sicherzustellen.

Quellen:

– Das Jet Propulsion Laboratory der NASA

– Abteilung für Erd- und Planetenwissenschaften der Rutgers' University