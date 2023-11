Tragbare Technologie: Eine Lösung für räumliche Desorientierung im Weltraum

By

Tragbare Technologie hat das Potenzial, die Raumfahrt zu revolutionieren, indem sie Astronauten dabei hilft, räumliche Desorientierung zu bekämpfen. Ein Forscherteam der Brandeis University in Massachusetts entwickelt Vibrationsgeräte, die taktile Hinweise geben können, um den Trägern dabei zu helfen, sich richtig zu orientieren. Diese Technologie, die derzeit im Rahmen eines von der NASA finanzierten Projekts untersucht wird, zielt darauf ab, die Herausforderungen zu bewältigen, denen sich Astronauten gegenübersehen, wenn sie beim Verlassen der Erde ihre Gravitationsmerkmale verlieren.

Räumliche Orientierungslosigkeit ist in der Luftfahrt ein großes Problem, da verwirrte Piloten ihre Entscheidungen auf der Grundlage ihres Instinkts treffen, anstatt ihren Instrumenten zu vertrauen. Diese Gefahr erstreckt sich auch auf die Raumfahrt, wo Astronauten aufgrund der fehlenden Schwerkraft als Orientierungspunkt das Gefühl haben, treiben zu können. Während der Raumfahrt ist es jedoch von größter Bedeutung, sich der geografischen Position und Geschwindigkeit bewusst zu sein, insbesondere bei kontrollierten Landungen auf Himmelskörpern wie dem Mond oder dem Mars.

Die tragbare Technologie, die vom Team der Brandeis University entwickelt wird, heißt Vibrotractors. Diese Geräte geben Hinweise an das Vestibularsystem im Innenohr, informieren das Gehirn über die Neigung des Kopfes des Trägers und helfen, das Gleichgewicht zu halten. Durch die Übertragung von Vibrationen durch die Haut simulieren die Vibrotraktoren die Auswirkungen der Schwerkraft auf die Otolithen, winzige Strukturen im Innenohr, die eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung von Gleichgewicht und Orientierung spielen.

Um die Wirksamkeit der Vibrationstraktoren zu testen, führten die Forscher Experimente durch, bei denen die Teilnehmer mit verbundenen Augen und desorientiert in einer stuhlähnlichen Maschine saßen. Trotz der spürbaren Vorteile der Summtechnologie hatten die Teilnehmer auch nach der Schulung immer noch Schwierigkeiten, die Kontrolle zu behalten. Dies deutet auf einen tieferen Konflikt innerhalb der Menschen hin, wenn es darum geht, der Technologie völlig zu vertrauen.

Das Forschungsteam erforscht nun zusätzliche Maßnahmen, beispielsweise die Einbeziehung von Druckhinweisen, um das viszerale Gefühl der Annäherung an einen Absturzpunkt zu vermitteln. Auch eine gezielte Schulung zum Einsatz der Vibrationstraktoren in desorientierten Situationen könnte dazu beitragen, eine stärkere Bindung zwischen Mensch und Technik aufzubauen. Der Studie, die sich auf die Simulation von Schwerelosigkeitsbedingungen konzentrierte, werden weitere Experimente folgen, um die Schwerkraftniveaus nachzubilden, denen Astronauten auf dem Mond oder dem Mars ausgesetzt sind.

Die Entwicklung tragbarer Technologie zur Bekämpfung räumlicher Desorientierung stellt einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Sicherheit von Astronauten bei Weltraummissionen dar. Während Forscher diese Geräte weiter verfeinern und verbessern, ist der Tag, an dem Astronauten sicher durch den Weltraum navigieren können und auf die Technologie vertrauen, möglicherweise nicht mehr allzu fern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist räumliche Desorientierung?

Räumliche Desorientierung ist ein Zustand, bei dem Menschen ihren Orientierungssinn und ihre Orientierung im Raum verlieren. Es tritt auf, wenn die normalen Gravitationsmerkmale, auf die sich Menschen verlassen, um Oben und Unten zu bestimmen, fehlen oder verzerrt sind.

Warum ist räumliche Desorientierung ein Problem in der Raumfahrt?

Wenn Astronauten die Erde verlassen, verlieren sie die vertrauten Gravitationskräfte, auf die sie zur Orientierung angewiesen sind. Dies kann dazu führen, dass man sich im Weltraum orientierungslos und orientierungslos fühlt, was es schwierig macht, eine genaue geografische Übersicht zu behalten und sicher zu navigieren.

Wie hilft tragbare Technologie bei räumlicher Desorientierung?

Tragbare Technologien wie die von Forschern der Brandeis University entwickelten Vibrationstraktoren bieten taktile Hinweise, um Astronauten dabei zu helfen, sich im Weltraum richtig zu orientieren. Diese Geräte übertragen Vibrationen durch die Haut, simulieren die Auswirkungen der Schwerkraft auf das Innenohr und helfen dabei, das Gleichgewicht und die Orientierung aufrechtzuerhalten.

Warum fällt es Menschen in desorientierten Situationen schwer, der Technologie zu vertrauen?

Trotz der Vorteile tragbarer Technologie stehen Menschen oft vor der Herausforderung, diesen externen Geräten voll und ganz zu vertrauen und sich auf sie zu verlassen. Möglicherweise besteht ein tieferer Konflikt zwischen kognitivem Vertrauen und Entscheidungen aus dem Bauch heraus, was zu Verwirrung und falschen Urteilen in Sekundenbruchteilen führt.

Welche weitere Forschung ist für tragbare Technologie im Weltraum erforderlich?

Zukünftige Forschung wird sich auf die Weiterentwicklung der Vibrationstraktoren und die Erforschung zusätzlicher Maßnahmen konzentrieren, wie etwa die Einbeziehung von Druckhinweisen, um ihre Wirksamkeit zu steigern. Darüber hinaus werden weitere Experimente durchgeführt, um die Schwerkraft zu simulieren, die Astronauten auf dem Mond oder dem Mars erleben.