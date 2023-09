Die unglaubliche Kunst der Schildkrötenkäferlarven: Kotschirme herstellen

In einer Welt voller verborgener Wunder sind nur wenige so genial wie die Larven von Schildkrötenkäfern. Diese schlauen Kreaturen nutzen ihren eigenen Kot, um komplizierte Sonnenschirme zu bauen, die sowohl Schutz als auch Tarnung bieten. Eine kürzlich in der Zeitschrift ZooKeys veröffentlichte Studie befasst sich mit dem sorgfältigen Prozess hinter der Konstruktion dieser bemerkenswerten Schilde.

Wenn sich Landschildkrötenkäfer noch im Larvenstadium befinden, nutzen sie ihre Fäkalien, um einen Schild zu bilden, der sie vor Fressfeinden und den Elementen schützt. Mithilfe eines Teleskop-Anus können die Larven ihren Kot ausdehnen und manövrieren, um auf ihrem Rücken einen Mistschirm zu bilden. Dieser Schild dient mehreren Zwecken: Er tarnt sie als unappetitliche Kothaufen und schützt sie gleichzeitig vor Raubtieren. Die Larven nutzen ihre Schilde sogar als Waffen, um bei Bedarf Eindringlinge abzuwehren.

Caroline Chaboo, eine der Autorinnen der Studie, beschreibt die Schildkrötenkäferlarven als triste Larven, ihre erwachsenen Gegenstücke seien jedoch atemberaubend schön. Diese Käfer haben ihren Namen von ihrem gewölbten Oberpanzer, der in seiner Form und in der Farbe an einen Schildkrötenpanzer erinnert. Insbesondere Goldschildkrötenkäfer ähneln Goldnuggets mit Beinen.

Die Studie zielt darauf ab, eine Lücke im Verständnis von Landschildkrötenkäfern zu schließen und konzentriert sich dabei auf die Jugendphase, die in wissenschaftlichen Sammlungen oft übersehen wird. Während erwachsene Käfer häufig in Museen aufbewahrt werden, fehlen die weicheren Larven in diesen Sammlungen. Durch die Beobachtung der Käfer vom Ei bis zum Erwachsenenalter hoffen die Forscher, den gesamten Prozess der Schildkonstruktion und -nutzung zu dokumentieren.

Landschildkrötenkäfer sind nicht die einzigen Arten, die im Larvenstadium architektonische Techniken anwenden. Sandlaufkäfer bauen Schlammtürme, während Köcherfliegenlarven Kokons aus Kieselsteinen und Blättern bauen. Fäkalien sind zwar ein unkonventioneller Baustoff, aber er ist leicht verfügbar und erfüllt seinen Zweck. Verschiedene Arten von Landschildkrötenkäfern produzieren unterschiedliche Arten der Kotarchitektur, die von fächerförmigen Schilden bis hin zu kunstvollen, wirbelnden Windungen reichen, die an Vogelnester erinnern.

Diese Studie beleuchtet die bemerkenswerten Fähigkeiten der Schildkrötenkäferlarven und zeigt ihren Einfallsreichtum und ihre Anpassungsfähigkeit. Die Erforschung der verborgenen Wunder der Natur verblüfft und inspiriert immer wieder und offenbart die Komplexität und Kreativität selbst der kleinsten Lebewesen auf unserem Planeten.

Definitionen:

– Schildkrötenkäfer: Eine Käfergruppe aus der Familie der Blattkäfer, die für ihre kuppelförmigen Oberpanzer bekannt ist, die einem Schildkrötenpanzer ähneln.

– Larven: Das unreife Stadium eines Insekts, bevor es sich in seine erwachsene Form verwandelt.

– Schild: Eine Struktur, die von Schildkrötenkäferlarven unter Verwendung ihrer eigenen Fäkalien geschaffen wird und Schutz und Tarnung bietet.

– Tarnung: Der Akt, sich in die Umgebung einzufügen, um Entdeckung oder Raub zu vermeiden.

– Anus: Die Öffnung, durch die Abfallprodukte aus dem Körper eines Organismus ausgeschieden werden.

– Raubtiere: Tiere, die andere Organismen jagen und sich von ihnen ernähren.

– Mimikry: Der Akt, etwas anderem zu ähneln, um sich einen Überlebensvorteil zu verschaffen.

– Architektur: Die Kunst oder Praxis, Gebäude zu entwerfen und zu bauen.

– Akribisch: Große Liebe zum Detail zeigen; sehr sorgfältig und präzise.

– Parasitoide: Organismen, die ihre Eier in den Körper anderer Organismen legen und letztendlich ihren Wirt töten.

– Edelsteine: Edelsteine ​​oder Halbedelsteine, die in Schmuck und anderen Dekorationsgegenständen verwendet werden.

– Naturhistorische Sammlungen: Sammlungen konservierter Exemplare, die typischerweise in Museen aufbewahrt werden und für wissenschaftliche Studien und Forschung genutzt werden.

– Lockvogel: Ein Objekt, das dazu dient, Raubtiere abzulenken oder in die Irre zu führen.

– Unerschöpflich: Kann weder aufgebraucht noch erschöpft werden.

– Filamente: Lange, fadenförmige Strukturen.

– Wirbelnde Spulen: Spiralförmige Gebilde.

– Museen: Institutionen, die kulturelle, historische und wissenschaftliche Artefakte zur öffentlichen Besichtigung und Bildung bewahren und ausstellen.

Quellen:

– Zeitschriftenartikel: ZooKeys, „Die Struktur und Funktion der Kotschilde der Schildkrötenkäferlarven (Chrysomelidae: Cassidinae) mit neuen Wirtspflanzenassoziationen“ (keine URL verfügbar)

– Studienautorin: Lynette Strickland, Biologin an der Boston University

– Studienautorin: Caroline Chaboo, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Nebraska State Museum der University of Nebraska-Lincoln