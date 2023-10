Britischer Satellit liefert präzise Temperaturdaten zur Verbesserung der Anpassung an Hitze

Ein britischer Satellit namens HotSat-1, der im Juni vom in London ansässigen Unternehmen Satellite Vu (SatVu) gestartet wurde, hat seine ersten Bilder übertragen. Diese Bilder liefern fein abgestimmte Temperaturdaten, die dem Leben am Boden dabei helfen könnten, sich an Gebiete mit starker Hitze anzupassen. HotSat-1 ist der erste einer geplanten Flotte von acht Satelliten, die ein Netzwerk zur Verbesserung globaler Wärmekarten bilden werden. Die SpaceX-Rakete beförderte HotSat-1 von Kalifornien aus ins All.

SatVu behauptet, dass die Wärmesensoren dieser Satelliten die Temperatur am Boden mit einer Auflösung von 3.5 Metern messen können und damit die Fähigkeiten aller Vorgänger übertreffen. Diese Präzision reicht nicht nur aus, um die Wärmeentwicklung einzelner Dächer und Wände, sondern auch kleinster Infrastrukturfragmente zu analysieren.

Die gewonnenen hochdetaillierten Temperaturdaten können zahlreiche Anwendungen haben. Es kann beispielsweise nützlich sein, um schlecht isolierte Gebäude zu lokalisieren, die Energieeffizienz von Fabriken und Industriestandorten zu verbessern, Wärmeinseln innerhalb von Städten zu identifizieren und vieles mehr.

Zu den ersten Bildern des Satelliten gehören ein Wärmebildvideo, das einen durch Chicago fahrenden Zug, die durch Waldbrände in Kanada erzeugte Hitze und die Temperatur auf Parkplätzen in Las Vegas zeigt. SatVu hat Berichten zufolge Zusagen im Wert von über 120 Millionen US-Dollar für die Nutzung dieser Daten erhalten.

Alles in allem ist HotSat-1 bereit, eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung präziser Temperaturinformationen zu spielen, die verschiedenen Branchen und Forschern helfen werden, fundierte Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zur Anpassung an steigende Temperaturen und sich ändernde Klimabedingungen zu entwickeln.

Definitionen:

– Wärmekarten: Visuelle Darstellungen von Temperaturdaten, die eine Analyse von Temperaturmustern in einem bestimmten Bereich ermöglichen.

– Isolierung: Material oder Technik zur Reduzierung der Wärmeübertragung.

– Wärmeinseln: Städtische Gebiete, in denen aufgrund menschlicher Aktivitäten und Infrastruktur deutlich höhere Temperaturen herrschen als umliegende ländliche Gebiete.

Quellen:

– BBC: Temperaturdaten: Britisches Satellitennetzwerk zur Unterstützung der Entwicklung

– Satelliten-Vu: HotSat-1