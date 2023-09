Revolutionierung der Temperaturmessung mit Thermal MagIC

Herkömmliche Thermometer haben Einschränkungen bei der Temperaturmessung in bestimmten Umgebungen. Allerdings haben Forscher am National Institute of Standards and Technology (NIST) an einem bahnbrechenden Projekt namens Thermal Magnetic Imaging and Control oder „Thermal MagIC“ gearbeitet, das darauf abzielt, diese Einschränkungen zu überwinden und die Temperaturmessung zu revolutionieren.

Ziel des Thermal MagIC-Projekts ist die Entwicklung einer Technik zur Temperaturbildgebung und -messung in anspruchsvollen Umgebungen, beispielsweise im Inneren lebender Systeme oder in schwer zugänglichen Objekten. Die Forscher verwenden nanogroße Kugeln aus Metall oder anderen Materialien, die magnetische Reaktionen zeigen, die bestimmten Temperaturen entsprechen. Durch die Messung dieser magnetischen Signale können die Forscher die Temperatur des untersuchten Objekts genau bestimmen.

Die aktuelle Veröffentlichung des Forschungsteams charakterisiert die Temperaturempfindlichkeit und räumliche Auflösung ihres Bildgebungssystems. Dies stellt einen wichtigen Meilenstein im Projekt dar, da es sie der Entwicklung einer zuverlässigen „Thermometriekamera“ näher bringt. Die potenziellen Anwendungen einer solchen Kamera sind vielfältig und reichen von der medizinischen Diagnostik bis zur Präzisionsfertigung.

Das Thermal MagIC-System besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil umfasst nanometergroße Kugeln, die als Sensoren fungieren und deren magnetische Signale sich mit der Temperatur ändern. Diese winzigen Partikel werden in die zu untersuchenden Flüssigkeiten oder Feststoffe eingebaut. Der zweite Teil ist das Instrument, das die Kugeln magnetisch anregt und ihr Signal ausliest.

In der Testphase platzierten die Forscher die Nanopartikel in kleinen, mit einer Lösung gefüllten Vertiefungen. Durch Variation des Abstands zwischen den Vertiefungen konnten sie die räumliche Auflösung ihres Bildgebungssystems bestimmen. Die Ergebnisse zeigten, dass das System zwar zwischen weiter voneinander entfernten Bohrlöchern genau unterscheiden konnte, jedoch Schwierigkeiten hatte, zwischen sehr nahe beieinander liegenden Bohrlöchern zu unterscheiden.

Die Fortschritte der NIST-Forscher im Thermal MagIC-Projekt bringen uns einer neuen Ära der Temperaturmessung näher. Mit der Möglichkeit, die Temperatur in anspruchsvollen Umgebungen, beispielsweise in lebenden Systemen oder an unzugänglichen Objekten, nicht-invasiv zu messen, ist das Potenzial für Fortschritte in der Medizin, Fertigung und anderen Bereichen enorm.

