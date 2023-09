Auf dem Jupitermond Europa nachgewiesenes Kohlendioxid weist auf einen verborgenen Ozean hin

By

Wissenschaftler haben Daten des James-Webb-Weltraumteleskops genutzt, um Kohlendioxid auf Europa, einem der Jupitermonde, nachzuweisen. Dieser Befund legt nahe, dass der riesige Ozean unter der Eishülle Europas möglicherweise über die notwendigen chemischen Elemente verfügt, um Leben zu ermöglichen. Man geht bereits davon aus, dass Europa unter seiner gefrorenen Oberfläche einen riesigen Salzwasserozean hat, der es zu einem potenziellen Lebensraum für außerirdisches Leben in unserem Sonnensystem macht. Es war jedoch eine Herausforderung zu bestätigen, ob der Ozean über die richtigen Bedingungen verfügt.

Die Forschungsteams, die die Daten des Webb-Teleskops analysierten, fanden heraus, dass sich das am häufigsten vorkommende Kohlendioxid in einer Region namens Tara Regio befand, die für ihr chaotisches Gelände mit zerklüfteten Bergrücken und Rissen bekannt ist. Es wird spekuliert, dass warmes Wasser aus dem Ozean an die Oberfläche steigen könnte, das Eis schmelzen und mit der Zeit ungleichmäßige Felsen bilden könnte.

Die erste Studie kam zu dem Schluss, dass das Kohlendioxid wahrscheinlich aus dem inneren Ozean Europas stammt. Es konnte jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der Kohlenstoff als gesteinsartige Karbonatmineralien aus dem Planeteninneren stammte und dann durch Bestrahlung auseinandergebrochen wurde. Darüber hinaus wurde in Tara Regio auch Speisesalz entdeckt, was auf eine mögliche Verbindung zum verborgenen Ozean hinweist.

Während die Wissenschaftler hofften, Wasser- oder flüchtige Gaswolken zu beobachten, die aus der Oberfläche Europas schossen, konnten sie keine entdecken. Zwei bevorstehende Weltraummissionen, die Jupiter-Mondsonde Juice der Europäischen Weltraumorganisation und die Europa-Clipper-Mission der NASA, zielen darauf ab, mehr Informationen über Europa und seinen mysteriösen Ozean zu sammeln. Die Juice-Mission, die 2032 an Europa vorbeifliegen soll, wird wertvolle Einblicke in die Oberflächenchemie des Mondes liefern. Wissenschaftler betonen, dass das Hauptziel dieser Missionen darin besteht, festzustellen, ob die eisigen Monde des Jupiters die richtigen Bedingungen für die Unterstützung von Leben haben, und nicht darin, die Existenz außerirdischer Organismen zu bestätigen.

Quelle: Agence France-Presse (AFP)