Neue russische Raumstation plant Start des ersten Moduls bis 2027

Letzte Woche berief der russische Präsident Wladimir Putin ein Treffen mit Branchenführern ein, um die Entwicklung der russischen Wirtschaft zu besprechen, mit besonderem Schwerpunkt auf der Raumfahrtindustrie. Zu den diskutierten Themen gehörten die Sphere-Breitbandkonstellation, die wiederverwendbare LNG-Rakete Amur und das Transport Energy Module – ein innovativer atomgetriebener Weltraumaufzug. Während des Treffens betonte Präsident Putin die Bedeutung der geplanten russischen Raumstation und kündigte Pläne für den Start ihres ersten Moduls bis 2027 an.

Derzeit ist China das einzige Land mit einer eigenen betriebsbereiten Raumstation. Die russische Orbitalstation (ROS) will das ändern. Das erste Modul von ROS wird als kombiniertes Energie- und Wissenschaftsmodul dienen und mit Kosmonauten besetzt sein, die nach einem Auswahlverfahren ausgewählt werden, das dem der Internationalen Raumstation (ISS) ähnelt. Neben der Entwicklung von ROS arbeitet Russland auch an der Verbesserung der Raumsonde Progress, die als Shuttle zur ISS fungiert, und an der Entwicklung eines neuen Transportschiffs namens Eagle. Interessanterweise gab ROS-Chefdesigner Vladimir Kozhevnikov bekannt, dass es keine Pläne gibt, eine Kaffeemaschine für die Besatzungsmitglieder der ROS zu produzieren.

Auf der Internationalen Raumstation konsumieren Astronauten derzeit rekonstituierten Kaffee, ein Prozess, der Manöver in der Schwerelosigkeit und speziell entwickelte Behälter erfordert. Es gab jedoch eine Zeit, in der die ISS über eine eigene Kaffeemaschine verfügte. Im Jahr 2015 wurde die ISSpresso-Maschine zur Raumstation transportiert und von der ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti installiert, die ihren Einsatz in einem Video demonstrierte. Die ISSpresso-Maschine wurde in Zusammenarbeit mit Agrotec, Lavazza und der italienischen Raumfahrtagentur (ASI) entwickelt und war die erste Kapselkaffeemaschine, die für die einzigartige Mikrogravitationsumgebung des Weltraums entwickelt wurde.

Die Maschine verwendete Lavazza-Kapseln, die speziell für die Erde hergestellt wurden, und es wurde eine neue Technologie entwickelt, um das Hydrauliksystem nach jedem Kaffeeausguss zu spülen. Durch diesen Reinigungsprozess entstand in einem speziellen Beutel ein Druckunterschied, der beim Einführen eines Strohhalms das unverwechselbare Aroma freisetzte. Obwohl die experimentelle Kaffeemaschine als Erfolg gewertet wurde, wurde sie 2017 zur Erde zurückgebracht und seitdem gab es keine Kaffeemaschine mehr im Weltraum.

FAQ:

F: Wann soll das erste Modul der russischen Raumstation starten?

A: Der Start des ersten Moduls der russischen Raumstation ist für 2027 geplant.

F: Welchem ​​Zweck dient das erste Modul?

A: Das erste Modul der russischen Raumstation wird als kombiniertes Energie- und Wissenschaftsmodul fungieren.

F: Werden Kosmonauten für Einsätze an Bord der ROS auf ähnliche Weise wie auf der ISS ausgewählt?

A: Ja, Kosmonauten werden für Einsätze an Bord von ROS in einem Auswahlverfahren ausgewählt, das dem der Internationalen Raumstation ähnelt.

F: Gab es auf der Internationalen Raumstation eine Kaffeemaschine?

A: Ja, die ISSpresso-Maschine wurde 2015 auf der Internationalen Raumstation installiert, aber 2017 zur Erde zurückgebracht.

F: Wird es auf der russischen Orbitalstation eine Kaffeemaschine geben?

A: Laut ROS-Chefdesigner Vladimir Kozhevnikov gibt es derzeit keine Pläne, eine Kaffeemaschine für die Besatzungsmitglieder auf ROS zu produzieren.