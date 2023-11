Neu enthüllt: Frank Bormans umfangreiche Warbird-Sammlung

By

Frank Borman, der berühmte Astronaut und ehemalige Oberst der USAF, war nicht nur für sein historisches Kommando über Apollo 8 bekannt, sondern auch für seine Leidenschaft für Warbirds. Während sich die Öffentlichkeit vielleicht wegen seiner bahnbrechenden Weltraummission an ihn erinnert, feiern Warbird-Enthusiasten Borman als Gründungsmitglied des USAF Heritage Flight und Besitzer einer bemerkenswerten Sammlung sorgfältig restaurierter Flugzeuge.

Entgegen der landläufigen Meinung reichte Bormans Sammlung über schweres Eisen hinaus. Zu seinen frühen Anschaffungen gehörte ein seltenes Mehrzweckflugzeug vom Typ Convair L-13A, das er von 1991 bis 1995 besaß. Darüber hinaus besaß er eine Harvard Mk.4, die liebevoll „Pilot Maker“ genannt wurde, um seine Reflexe zu schärfen. Überraschenderweise flog Borman kurzzeitig eine Aero L-39C, ein Flugzeug von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs.

Als vollendeter Kampfpilot besaß Borman drei nordamerikanische Kampfflugzeuge, darunter zwei Mustangs: die P-51D USAAF Nr. 44-84850 und eine in Australien gebaute CA-18 Mustang mit der Seriennummer A68-187. Er besaß auch eine Sabre, genauer gesagt eine Canadair CL-13B Mk. 6, die er ausgiebig flog, bevor er sie an seinen Mitpiloten Ed Shipley von Heritage Flight weitergab.

Mitte der 2000er Jahre erweiterte Borman seine Sammlung weiter und erwarb mindestens zwei weitere Warbirds mit dem Namen SU ​​SU. Unter ihnen war eine Cessna L-19, bekannt als SU SU III, die er anlässlich des 8. Jahrestages der Heiligabendübertragung von Apollo XNUMX eifrig in die Hand nahm.

Neben Warbirds besaß Borman auch mehrere zivile Oldtimerflugzeuge, darunter ein Waco SRE in Executive-Konfiguration, eine Stinson V-77 und eine C-45 Expeditor. Die Restaurierungen seines Teams brachten regelmäßig Preise bei Flugshows ein, wobei sowohl seine P-51 als auch seine P-63 Spitzenpreise bei der EAA Sun n' Fun Show gewannen.

Über seine bemerkenswerte Sammlung hinaus leistete Borman bedeutende Beiträge sowohl zur Luftfahrt als auch zur Unternehmenswelt. Er führte Eastern Airlines in die Gewinnzone und war für unzählige Flieger ein inspirierender und ermutigender Anführer. Sein Tod in den letzten Jahren löste große Trauer aus und hinterließ eine Lücke in der Luftfahrtbranche.

FAQ:

F: Was war Frank Bormans berühmteste Leistung?

A: Frank Borman ist vor allem für seine Rolle als Kommandant von Apollo 8 bekannt, der ersten Mission, die die erdnahe Umlaufbahn verließ und den Mond umkreiste.

F: Was für ein Flugzeug besaß Frank Borman?

A: Frank Borman besaß eine Vielzahl von Flugzeugen, darunter Warbirds wie Mustangs und die Sabre sowie zivile Oldtimertypen wie die Waco SRE und die Stinson V-77.

F: Hat Frank Borman an Flugshows teilgenommen?

A: Ja, viele von Frank Bormans Restaurierungen gewannen Flugshow-Preise und seine P-63 Kingcobra war der Grand Champion Warbird auf der Oshkosh Air Show im Jahr 1998.