Indiens Weltraumreise: Eine neue Ära der Weltraumaktivität

Indiens erfolgreiche Landung des Vikram-Landers auf dem Südpol des Mondes hat seine Position als beeindruckender Weltraumführer gefestigt. Für diejenigen, die Indiens Raumfahrt verfolgt haben, ist dieser Erfolg nicht überraschend. Es stellt einen Meilenstein im Weltraumökosystem des Landes dar, das im Laufe der Jahre stetig gewachsen und ausgereift ist.

Die Chandrayaan-3-Mission ist zwar ein bedeutender Erfolg, aber nur ein Teil des größeren indischen Weltraumökosystems, das schnell wächst. Es bedeutet für Indien den Beginn einer neuen Ära der Weltraumaktivitäten, mit weiteren Unternehmungen und Möglichkeiten am Horizont.

Einer der Schlüsselfaktoren für Indiens Weltraumambitionen ist die staatliche Nachfrage und Weltraumpolitik. Die Verbindung von Regierungsbehörden mit Angeboten des privaten Sektors war für viele Raumfahrtnationen, darunter auch Indien, eine Herausforderung. Mit der Einführung der indischen Weltraumpolitik 2023 will die Regierung jedoch Möglichkeiten für den Privatsektor eröffnen, Weltraumtechnologie oder -dienstleistungen direkt zu beschaffen. Dieser Schritt wird durch die Gründung von drei Interessenorganisationen unterstützt: ISRO, NewSpace India Limited und das Indian National Space Promotion and Authorization Centre (IN-SPACe). Diese Organisationen bieten Einstiegspunkte und Interessenvertretung für den indischen privaten Raumfahrtsektor und eröffnen so Wachstums- und Wettbewerbsmöglichkeiten.

Indiens Startfähigkeiten sind auch ein wichtiger Faktor auf seiner Reise ins All. Das Land verfügt derzeit über fünf einsatzbereite Trägerraketen, eine sechste ist in Vorbereitung. Diese Fahrzeuge wie PSLV, GSLV und LVM3 haben im Laufe der Jahre ihre Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt. Darüber hinaus sind in Indien private Startsysteme entstanden, wobei Unternehmen wie Agnikul Cosmos und Skyroot Aerospace einheimische Startsysteme entwickeln. Die Übergabe der Trägerrakete für Kleinsatelliten (Small Satellite Launch Vehicle, SSLV) an den privaten Sektor verstärkt den Wettbewerb weiter und treibt die Entwicklung einer von allen genutzten Infrastruktur voran.

Darüber hinaus spielt die nationale Sicherheit eine entscheidende Rolle bei Indiens Weltraumbestrebungen. Störungen des Weltraumzugangs und -betriebs haben erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen und sind daher eine nationale Sicherheitspriorität. Dies ist für Indien angesichts seiner Nähe zu regionalen geopolitischen Konkurrenten besonders relevant. Die Gewährleistung der Widerstandsfähigkeit und Sicherheit der Weltrauminfrastruktur ist für die Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des Landes von entscheidender Bedeutung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die jüngste Mondlandung Indiens nur der Beginn einer neuen Ära der Weltraumaktivitäten für das Land ist. Mit staatlicher Unterstützung, der Ausweitung der Startkapazitäten und einem Fokus auf die nationale Sicherheit ist Indien gut aufgestellt, um seinen Aufstieg zum führenden Raumfahrtunternehmen fortzusetzen.

