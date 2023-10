Das Vera C. Rubin-Observatorium entdeckt Asteroiden mit neuem Algorithmus

By

Das Vera C. Rubin-Observatorium, das 2025 seinen Betrieb aufnehmen soll, hat bereits vor seiner offiziellen Inbetriebnahme seine Fähigkeiten zur Asteroidenerkennung unter Beweis gestellt. Forscher der University of Washington haben einen neuen Algorithmus namens HelioLinc3D entwickelt, der anhand weniger Bilder erfolgreich einen erdnahen Asteroiden identifiziert hat. Der Algorithmus führt eine Multi-Night-Verknüpfung durch und kombiniert Daten aus mehreren Nächten, um reale Objekte mit weniger Beobachtungen als mit aktuellen Tools zu finden.

Ziel des Rubin-Observatoriums ist es, die Zahl der bekannten Asteroiden und potenziell gefährlichen Asteroiden (PHAs) innerhalb der ersten Betriebsmonate zu verdoppeln. PHAs sind Asteroiden, deren Umlaufbahnen nahe genug an der Erdumlaufbahn liegen, dass sie möglicherweise mit unserem Planeten kollidieren könnten. Mit seinem großen Simonyi-Durchmusterungsteleskop und dem weltweit größten Fischaugenobjektiv wird das Observatorium alle drei Tage digitale Bilder des Himmels aufnehmen und dabei pro Nacht etwa 20 Terabyte an Daten erzeugen.

Heliolinc3D wurde anhand von Daten der ATLAS-Umfrage der Universität von Hawaii getestet. Während dieses Tests identifizierte der Algorithmus erfolgreich ein PHA namens 2022 SF289, das von ATLAS beobachtet worden war, mit herkömmlichen Methoden jedoch nicht als neues Objekt identifiziert wurde. Der Algorithmus erkennt Veränderungen am Himmel, indem er aufeinanderfolgende Bilder subtrahiert und Unterschiede identifiziert. Anschließend misst es die Helligkeit und Position dieser Unterschiede.

Abgesehen von der Identifizierung von PHAs wird erwartet, dass das Vera C. Rubin-Observatorium verschiedene andere Entdeckungen im Sonnensystem macht, darunter Objekte im Kuipergürtel und möglicherweise größere interstellare Objekte. Das Observatorium wird das Gebiet der Astronomie revolutionieren, indem es eine beispiellose Menge an Daten erfasst und Wissenschaftlern wertvolle Einblicke in unser Sonnensystem und darüber hinaus liefert.

Quellen:

– University of Washington (https://www.washington.edu/news/2022/11/03/heliolinc3d-finds-asteroids-on-fewer-images/)

– NOIRLab der NSF (https://noirlab.edu/public/news/noirlab2305/)