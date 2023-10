Die University of Manchester spielt eine entscheidende Rolle bei der Mission zur Erforschung der Ursprünge des Universums

Die Universität Manchester wurde ausgewählt, um an der bahnbrechenden LiteBIRD-Mission teilzunehmen, deren Ziel es ist, Lichtmuster aus dem frühen Universum aufzuspüren. Die von Japan geleitete Mission wird die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung (CMB) untersuchen, um die Gültigkeit der kosmologischen Inflationstheorie zu testen, die erklärt, wie sich das Universum nach dem Urknall schnell ausdehnte. Die britische Weltraumbehörde hat zunächst 2.7 Millionen Pfund bereitgestellt, um britische Wissenschaftler, darunter auch aus Manchester, bei der Entwicklung der speziellen wissenschaftlichen Instrumente der Mission und der Analyse der Daten zu unterstützen.

Die finanzielle Unterstützung des Vereinigten Königreichs wird es der Universität Cardiff auch ermöglichen, die Linsen und Filter der Teleskope herzustellen. Die Mission wird voraussichtlich insgesamt 17 Millionen Pfund an britischen Investitionen erhalten und soll vor 2030 starten. LiteBIRD wird das B-Mode-Polarisationsmuster im CMB analysieren, um „ursprüngliche Gravitationswellen“ zu erkennen und Beweise für oder gegen die kosmologische Inflation zu liefern .

Die Astronomen der Universität Manchester werden zum Datenanalyseteam beitragen und daran arbeiten, die CMB-Strahlung von anderen Strahlungsformen im Universum zu isolieren und gleichzeitig instrumentelle Interferenzen zu minimieren. LiteBIRD ist Teil eines europäischen Konsortiums, wobei die französische Raumfahrtagentur CNES das Projekt leitet.

LiteBIRD ist der Nachfolger der äußerst erfolgreichen Planck-Mission der Europäischen Weltraumorganisation, bei der Manchester eine wichtige Rolle spielte. Das Fachwissen und die Erfahrung der Universität in der CMB-Forschung, die bis in die späten 1970er Jahre zurückreicht, werden wesentlich zum Erfolg der Mission beitragen. Andere britische Institutionen, darunter die Cardiff University, Cambridge, MSSL, UCL, Oxford und Sussex, werden ebenfalls zur Entwicklung der Mission beitragen.

Dr. Stuart Harper, ein Postdoktorand in Manchester, zeigte sich begeistert von der Arbeit an LiteBIRD und betonte, wie wichtig es sei, kontaminierende „Vordergrund“-Emissionen und instrumentelle Fehler für die Analyse der Daten zu verstehen. Manchesters Beteiligung an LiteBIRD sowie seine Führungsrolle im Simons Observatory-Projekt positionieren die Universität und das Vereinigte Königreich im nächsten Jahrzehnt an der Spitze der kosmologischen Forschung.

Quellen:

- Die Universität von Manchester

– Britische Weltraumbehörde