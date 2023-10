Die University of Arizona School of Astronomy erreicht Meilenstein im Riesen-Magellan-Teleskopprojekt

By

Die University of Arizona School of Astronomy hat in ihrem laufenden Projekt zum Bau des Riesen-Magellan-Teleskops einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Der siebte und letzte Spiegel des Teleskops hat nun während des Gussprozesses seine Höchsttemperatur erreicht. Diese Fertigstellung des Spiegels bringt das Projekt einen Schritt näher daran, Astronomen die Beobachtung der frühesten Teile von Galaxien zu ermöglichen, die Lichtjahre entfernt liegen.

Das Riesen-Magellan-Teleskop ist ein bodengestütztes optisches Teleskop, das Forschern ein leistungsstarkes Werkzeug zur Erforschung der Ursprünge von Galaxien und möglicherweise bahnbrechende Entdeckungen bietet. Dieses Teleskop ist entscheidend für die Erkennung von Lebenszeichen in der Atmosphäre entfernter Planeten.

Der Bau des Teleskops war ein langer und komplizierter Prozess, der den engagierten Einsatz Tausender Wissenschaftler erforderte. Der siebte Spiegel, der eine kolossale Wabenstruktur mit einem Durchmesser von 28 Fuß bildet, wiegt nur ein Fünftel eines massiven Spiegels derselben Größe. Dieses innovative Design ermöglicht erweiterte Funktionalität und Effizienz.

Buddy Martin, der Projektwissenschaftler für das Spiegelpolieren, betont die Bedeutung des gemeinsamen Engagements bei der Schaffung des Endprodukts des Teleskops. Die vom Riesen-Magellan-Teleskop gewonnenen Erkenntnisse werden wesentlich zu unserem Verständnis des Universums beitragen und auf der langen Tradition der University of Arizona in der Weltraumwissenschaft aufbauen.

Während der siebte Spiegel den Abkühlprozess durchläuft, der voraussichtlich etwa drei Monate dauern wird, beginnt kurz darauf die Polierphase. Nach seiner Fertigstellung wird das Riesen-Magellan-Teleskop ein Beweis für die Zusammenarbeit und die harte Arbeit des Teams sein und den Weg für wissenschaftliche Fortschritte für zukünftige Generationen ebnen.

Insgesamt stellen die Fortschritte bei der Entwicklung des Riesen-Magellan-Teleskops einen bedeutenden Erfolg für die School of Astronomy der University of Arizona dar und bringen uns der Entschlüsselung der Geheimnisse des Universums einen Schritt näher.

Quellen:

– Astronomische Fakultät der Universität von Arizona