Gasriesen kommen laut Studie häufiger vor als bisher angenommen

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichte Studie legt nahe, dass Gasriesen wie Jupiter möglicherweise häufiger vorkommen als bisher angenommen, insbesondere in ruhigeren Regionen von Sternensystemen. Das traditionelle Verständnis von Sternensystemen war, dass sie aus Gesteinsplaneten in der Nähe des Sterns und weiter entfernten Gasriesen bestanden. Allerdings haben jüngste Entdeckungen von „heißen Jupitern“, Gasriesen, die sehr nahe um ihre Sterne kreisen, diese Annahme in Frage gestellt.

Die von Raffaele Gratten und seinen Kollegen am italienischen Nationalinstitut für Astrophysik durchgeführte Studie konzentrierte sich auf die Beta Pictoris Moving Group, eine kleine Gruppe von Sternen, die etwa 115 Lichtjahre entfernt liegt. Sie analysierten die Masse und Bewegung von 30 Sternen dieser Gruppe und fanden heraus, dass etwa 20 von ihnen möglicherweise Gasriesen ähnlicher Größe wie Jupiter in den äußeren Regionen ihres Sternensystems beherbergen könnten.

Dieser Befund ist von Bedeutung, da frühere Untersuchungen darauf hindeuteten, dass Gasriesen in Sternensystemen relativ selten sind und weniger als jeder fünfte sonnenähnliche Stern eine eigene Version von Jupiter hat. Die Forscher glauben, dass der Hauptunterschied in der Umgebung der Beta Pictoris Moving Group liegt, die im Vergleich zu anderen Sternentstehungsregionen dünner und weniger besiedelt ist. In diesen ruhigen, weitläufigen Vierteln haben Gasriesen eine höhere Chance, sich zu bilden und zu überleben.

Gasriesen wie Jupiter werden in den kalten Außenregionen von Sternensystemen geboren, wo flüchtige Elemente zu Eis und Gas kondensieren können. Die Entstehung und Stabilität dieser Planeten kann jedoch durch die Gravitationswechselwirkungen mit anderen vorbeiziehenden Riesenplaneten oder Sternen gestört werden. In dicht besiedelten Sternregionen kann es für Gasriesen schwierig sein, sich zu bilden und ihre Position zu halten, wenn mehr Sterne vorhanden sind und der Abstand zwischen ihnen geringer ist.

Während der Geburtsort unserer eigenen Sonne unter Astrophysikern umstritten ist, legt diese Studie nahe, dass es unwahrscheinlich ist, dass unser Sonnensystem aus einer dicht besiedelten Sternkinderstube hervorgegangen ist. Die Forschung deutet darauf hin, dass unsere Sonne möglicherweise in einer ruhigeren Gegend mit nur wenigen verstreuten jungen Sternen entstanden ist. Um die Entstehung von Sternensystemen besser zu verstehen, sind zusätzliche Studien in dichteren Sternentstehungsregionen erforderlich.

Die vom Gaia-Observatorium der ESA, das derzeit die Sonne umkreist, gesammelten Daten könnten weitere Einblicke in diese faszinierende Frage bieten.

Quellen: Nature Communications, Inverse