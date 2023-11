Die Zone der Vermeidung: Das verborgene Universum erschließen

Unser Wissen über das riesige Universum war schon immer durch die Tatsache begrenzt, dass wir uns innerhalb der Milchstraße befinden, umgeben von interstellarem Gas und Staub. Dieser Staub stellt eine erhebliche Herausforderung für unsere Beobachtungen dar, insbesondere in der zentralen Region unserer Galaxie, die als Vermeidungszone bekannt ist. Wissenschaftler bezeichnen diese Region seit langem als solche, weil die dichten Staubwolken das sichtbare Licht behindern und es dadurch schwierig machen, extragalaktische Objekte zu beobachten. Die jüngsten Fortschritte in der Technologie ermöglichen es uns jedoch, diese kosmische Barriere zu durchbrechen und darüber hinaus zu erforschen.

Mithilfe von Infrarot- und Radiolicht, das in die Vermeidungszone eindringen kann, haben Forscher bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Eine neue Studie, die auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlicht wurde, hat Daten aus der VISTA Variables in Vía Láctea (VVV)-Umfrage verwendet, um nach Galaxien in dieser anspruchsvollen Region zu suchen. Die vom VISTA-Teleskop in Paranal, Chile, durchgeführte VVV-Durchmusterung konzentrierte sich hauptsächlich auf die Untersuchung von Kugelsternhaufen und offenen Sternhaufen, erfasste aber auch Daten zu Galaxien.

Um Galaxien zu identifizieren, verwendete das Team eine Methode, bei der erweiterte Objekte innerhalb der VVV-Daten ausgewählt und anhand ihres galaktischen Spektrums gefiltert wurden. Dieser Ansatz war zwar einschränkend, ermöglichte es ihnen jedoch, die Anwesenheit von 182 Galaxien aus 271 Kandidaten zu bestätigen, verglichen mit den 1.5 Millionen Objekten, die im 2MASS Extended Source Catalogue aufgeführt sind.

Diese Erkenntnisse stellen einen wichtigen Schritt bei der Aufklärung der Geheimnisse dar, die die Zone der Vermeidung verbirgt. Das Team plant, seine Forschung fortzusetzen, indem es Daten aus dem VVV eXtended Survey einbezieht, der das Potenzial hat, Tausende von Galaxien aufzudecken. Mit jeder Entdeckung erweitert sich unser Verständnis des Universums und wirft Licht auf einen bisher verborgenen Teil des Kosmos.

FAQ:

F: Was ist die Vermeidungszone?

A: Die Vermeidungszone bezieht sich auf die zentrale Region der Milchstraße, die dicht mit interstellarem Gas und Staub gefüllt ist. Dieser Staub behindert das sichtbare Licht und macht es schwierig, extragalaktische Objekte zu beobachten.

F: Wie untersuchen Wissenschaftler die Zone der Vermeidung?

A: Wissenschaftler nutzen Infrarot- und Radiolicht, das den Staub in der Vermeidungszone durchdringen kann, um diese Region zu untersuchen und Galaxien und andere Himmelsobjekte zu beobachten.

F: Was ist die VVV-Umfrage?

A: Die VISTA Variables in Vía Láctea (VVV)-Durchmusterung ist ein Projekt, das vom VISTA-Teleskop im Paranal, Chile, durchgeführt wird. Es konzentriert sich hauptsächlich auf die Untersuchung von Kugelsternhaufen und offenen Sternhaufen, erfasst aber auch wertvolle Daten zu Galaxien innerhalb der Vermeidungszone.

F: Was sind die zukünftigen Pläne für die Untersuchung der Zone der Vermeidung?

A: Das Forschungsteam möchte seine Studie durch die Einbeziehung von Daten aus der VVV eXtended Survey erweitern, um die Erforschung Tausender Galaxien innerhalb der Vermeidungszone zu ermöglichen.