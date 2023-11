Das Überschallflugzeug X-59 der NASA: Wegbereiter für schnellere Flugreisen

Das bahnbrechende Überschallflugzeug X-59 der NASA, oft als „Sohn der Concorde“ bezeichnet, macht erhebliche Fortschritte auf dem Weg zu seinem Erstflug. Die Raumfahrtbehörde gab kürzlich bekannt, dass das Flugzeug in die Lackierhalle des Lockheed Martin Skunk Works-Werks in Palmdale, Kalifornien, verlegt wurde, was einen wichtigen Meilenstein im Entwicklungsprozess darstellt.

Sobald der X-59 lackiert ist, führt das Team abschließende Messungen seines Gewichts und seiner Form durch, um die Computermodellierung zu verbessern. Dieses Überschall-Passagierflugzeug ist so konzipiert, dass es schneller als die Schallgeschwindigkeit fliegt, fast doppelt so schnell wie die legendäre Concorde, und zielt darauf ab, Störungen durch Überschallknalle zu minimieren. Die Ingenieure sind entschlossen, den Lärm auf ein bloßes „Schallgeräusch“ zu reduzieren, um die Störungen für die Menschen am Boden so gering wie möglich zu halten.

Spannend ist, dass die NASA etwa fünfzig etablierte Routen identifiziert hat, die Städte verbinden, auf denen die X-59 möglicherweise eingesetzt werden könnte. Eine solche Route würde Flüge von New York City nach London ermöglichen und die Reisezeit um das Vierfache der üblichen Dauer verkürzen. Auch die Lackierung des X-59 wurde enthüllt, mit einer überwiegend weißen Karosserie, einer Nasa-„Sonic Blue“-Unterseite und auffälligen roten Akzenten an den Flügeln.

Über den optischen Reiz hinaus erfüllt die Farbe einen wichtigen Zweck. Es dient als Schutzschicht, die das Flugzeug vor Feuchtigkeit und Korrosion schützt, und enthält gleichzeitig Sicherheitsmarkierungen, die für den Boden- und Flugbetrieb von entscheidender Bedeutung sind. Cathy Bahm, die Projektmanagerin für den Tiefausleger-Flugdemonstrator, zeigte sich sehr begeistert von dem Projekt und erklärte, dass es ein atemberaubender Moment sei, die X-59 mit frischer Lackierung und Lackierung zu sehen und ihre Vision zum Leben zu erwecken.

Das Überschallflugzeug X-59 spielt eine zentrale Rolle in der Quest-Mission der NASA, bei der mehrere ausgewählte US-Gemeinden überflogen werden, um Daten über die öffentliche Wahrnehmung des Flugzeuggeräuschs zu sammeln. Diese Daten werden dann den Regulierungsbehörden zur Verfügung gestellt und ebnen möglicherweise den Weg für Anpassungen der aktuellen Vorschriften, die kommerzielle Überschallflüge über Land verbieten.

Mit ihrer voraussichtlichen Fähigkeit, den Flugverkehr zu revolutionieren, stellt die X-59 einen bedeutenden Fortschritt in der Luftfahrttechnologie dar. Während die NASA auf den Erstflug des Flugzeugs zusteuert, scheint die Zukunft eines schnelleren und leiseren Flugverkehrs näher als je zuvor.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist das Überschallflugzeug X-59?

Die X-59 ist ein von der NASA entwickeltes Überschallflugzeug mit dem Ziel, schneller als die Schallgeschwindigkeit zu fliegen und die störende Wirkung von Überschallknallen deutlich zu reduzieren.

Welchen Zweck hat die Lackierung der X-59?

Die Lackierung des X-59 dient sowohl kosmetischen als auch funktionellen Zwecken. Es sorgt für einen optischen Reiz und schützt das Flugzeug gleichzeitig vor Feuchtigkeit und Korrosion. Darüber hinaus enthält es Sicherheitsmarkierungen, die für den Boden- und Flugbetrieb unerlässlich sind.

Wie wird sich die X-59 auf den Flugverkehr auswirken?

Im Erfolgsfall könnte die X-59 den Flugverkehr revolutionieren, indem sie die Reisezeiten deutlich verkürzt. Eine vorgeschlagene Route führt beispielsweise von New York City nach London und könnte bis zu viermal schneller als die derzeitigen Flugdauern zurückgelegt werden.

Was ist der Zweck der Quest-Mission der NASA?

Die Quest-Mission beinhaltet den Flug der X-59 über ausgewählte US-Gemeinden, um Daten über die öffentliche Wahrnehmung des Flugzeuggeräuschs zu sammeln. Diese Daten werden den Regulierungsbehörden zur Verfügung gestellt, was möglicherweise zu Anpassungen der aktuellen Regeln zur Beschränkung von Überschallflügen über Land führen wird.